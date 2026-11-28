La ville de Tachkent accueille la phase finale de la Coupe du monde de boxe. Lors de cette prestigieuse compétition, -65 kg représentant l'Ouzbékistan dans la catégorie Abdurahmon Mahmudjonov a affronté au premier tour le boxeur thaïlandais expérimenté Bunjong Sinsiri.

Selon la décision des juges, le boxeur thaïlandais l'a emporté

Lors d'un combat complet de trois rounds, les deux boxeurs ont cherché à être actifs. Cependant, à l'issue du duel, les juges ont enregistré à l'unanimité la victoire du sportif thaïlandais, et notre compatriote 0:5 s'est incliné sur ce score, mettant fin prématurément à sa participation au tournoi.