Coupe du monde : Abdurahmon Mahmudjonov battu par son adversaire thaïlandais lors du premier combat
La ville de Tachkent accueille la phase finale de la Coupe du monde de boxe. Lors de cette prestigieuse compétition, -65 kg représentant l'Ouzbékistan dans la catégorie Abdurahmon Mahmudjonov a affronté au premier tour le boxeur thaïlandais expérimenté Bunjong Sinsiri.
Selon la décision des juges, le boxeur thaïlandais l'a emporté
Lors d'un combat complet de trois rounds, les deux boxeurs ont cherché à être actifs. Cependant, à l'issue du duel, les juges ont enregistré à l'unanimité la victoire du sportif thaïlandais, et notre compatriote 0:5 s'est incliné sur ce score, mettant fin prématurément à sa participation au tournoi.
Fiche du combat et statistiques principales
Statistiques
Informations officielles
Compétition et lieu
Coupe du monde de boxe (phase finale) — Tachkent, Ouzbékistan
Étape et catégorie de poids
Premier tour, hommes, -65 kg
Duel
Abdurahmon Mahmudjonov (Ouzbékistan) — Bunjong Sinsiri (Thaïlande)
Résultat du combat
0 : 5 (victoire de Bunjong Sinsiri après 3 rounds complets)
Selon vous, combien de médailles d'or les boxeurs ouzbeks remporteront-ils dans les autres catégories lors de cette phase finale de la Coupe du monde à Tachkent ?
Laissez vos avis dans les commentaires et partagez cette nouvelle avec vos proches qui soutiennent les représentants de la boxe ouzbèke sur les rings de Tachkent !
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