Le petit frère de 4 ans de Lamine Yamal devient le visage d'une célèbre marque
La jeune star de l'équipe nationale d'Espagne et du FC Barcelone de Lamine Yamal, son frère Keyn attire également l'attention du public. Âgé de seulement 4 ans, le petit garçon a participé à la nouvelle campagne publicitaire de la marque de mode « Boss » lancée au début de ce mois, devenant ainsi son visage.
Keyn pose avec des vêtements de la nouvelle collection de la marque. Sa participation à ce projet publicitaire a suscité un vif intérêt sur les réseaux sociaux. Le fait qu'un enfant, encore en âge d'aller à la maternelle, collabore avec une célèbre marque internationale a été une surprise pour beaucoup.
Actuellement, son frère Lamine Yamal capte l'attention mondiale grâce à ses succès sur le terrain de football. Désormais, un autre membre de la famille commence à se faire remarquer dans le monde de la mode.
Il est intéressant de noter que les premiers pas de Keyn dans le domaine publicitaire sont comparés à la carrière de footballeur de son frère. Bien sûr, il est trop tôt pour tirer des conclusions sur l'avenir de l'enfant de quatre ans. Cependant, sa participation à la campagne d'une marque célèbre est déjà devenue un événement notable.
Peut-être que Lamine Yamal lui-même n'aurait pas imaginé que son frère atteigne une telle notoriété si tôt.
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