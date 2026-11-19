La jeune star de l'équipe nationale d'Espagne et du FC Barcelone de Lamine Yamal, son frère Keyn attire également l'attention du public. Âgé de seulement 4 ans, le petit garçon a participé à la nouvelle campagne publicitaire de la marque de mode « Boss » lancée au début de ce mois, devenant ainsi son visage.

Keyn pose avec des vêtements de la nouvelle collection de la marque. Sa participation à ce projet publicitaire a suscité un vif intérêt sur les réseaux sociaux. Le fait qu'un enfant, encore en âge d'aller à la maternelle, collabore avec une célèbre marque internationale a été une surprise pour beaucoup.

Actuellement, son frère Lamine Yamal capte l'attention mondiale grâce à ses succès sur le terrain de football. Désormais, un autre membre de la famille commence à se faire remarquer dans le monde de la mode.

Il est intéressant de noter que les premiers pas de Keyn dans le domaine publicitaire sont comparés à la carrière de footballeur de son frère. Bien sûr, il est trop tôt pour tirer des conclusions sur l'avenir de l'enfant de quatre ans. Cependant, sa participation à la campagne d'une marque célèbre est déjà devenue un événement notable.

Peut-être que Lamine Yamal lui-même n'aurait pas imaginé que son frère atteigne une telle notoriété si tôt.