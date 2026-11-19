Le Championnat du monde de judo juniors à Tachkent est entré dans une phase intense. Les hôtes n'ont pas seulement décroché leur première médaille : Muhammadjon Masharipov a battu un adversaire redoutable en finale, offrant à la délégation ouzbèke sa première médaille d'or.

Engagé dans la catégorie des -60 kg, le judoka ouzbek a dominé plusieurs adversaires de haut niveau tout au long de la compétition. Sur son chemin vers la finale, les représentants de la Chine, de la Mongolie, du Brésil et du Tadjikistan n'ont pas réussi à le freiner.

Quatre adversaires jusqu'en finale, et dans le combat décisif, le représentant des États-Unis

Muhammadjon Masharipov a entamé la compétition avec assurance. Il a d'abord battu les judokas chinois et mongols pour se qualifier au tour suivant. Par la suite, les représentants du Brésil et du Tadjikistan n'ont pas pu stopper la marche victorieuse du sportif ouzbek.

Lors de la finale pour la médaille d'or, Masharipov s'est mesuré à l'Américain Jonathan Yang. Le judoka américain était un adversaire sérieux, étant notamment médaillé sur le circuit Grand Prix chez les seniors.

Cependant, lors du combat décisif, Muhammadjon a fait preuve de son talent et de sa supériorité pour s'imposer. Il a ainsi décroché la médaille d'or du Championnat du monde juniors.

Un début important pour la délégation ouzbèke

La victoire de Masharipov n'est pas seulement un succès personnel, mais aussi un événement majeur pour les hôtes. Il a offert à l'équipe nationale d'Ouzbékistan la première médaille, et surtout la première médaille d'or, de ce championnat du monde organisé à Tachkent.

Ce résultat pourrait servir de moteur psychologique pour les jeunes judokas ouzbeks évoluant à domicile. Désormais, les fans suivront avec impatience les prochaines performances de l'équipe et les résultats dans les autres catégories de poids.

Muhammadjon Masharipov a lancé le Championnat du monde de Tachkent avec une médaille d'or. Sa victoire a apporté une atmosphère de fête au judo ouzbek dès les premiers jours de la compétition.