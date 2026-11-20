Abdul El-Sayed, démocrate élu au Sénat américain pour l'État du Michigan, a vivement critiqué le président Donald Trump, le qualifiant d'« idiot », d'« ignorant » et de « narcissique pathologique ». Il a également souligné que le vice-président J.D. Vance comprend parfaitement les défauts de Trump, mais continue de le soutenir publiquement par intérêt politique.

El-Sayed a exprimé ces opinions lors d'une interview accordée au journaliste Mehdi Hasan. Des extraits de l'entretien, publié le 6 novembre dans Zeteo, sont devenus viraux sur les réseaux sociaux le 17 novembre.

Selon le sénateur élu, J.D. Vance est beaucoup plus intelligent et capable d'une analyse politique plus profonde que Trump. Cependant, au lieu d'exprimer ouvertement ses vues, le vice-président préfère soutenir la politique du chef de la Maison Blanche.

« Trump est un idiot, il est ignorant et narcissique. J.D. Vance, lui, est vraiment intelligent », a affirmé El-Sayed.

Il a déclaré que, bien que Vance comprenne les comportements et décisions incohérents du président, il affiche sa loyauté pour rester proche du pouvoir. El-Sayed a accusé le vice-président de renier ses principes pour ses propres objectifs politiques.

Le politicien démocrate a également critiqué le fait que Vance ait soutenu les décisions de Trump par le passé, tout en essayant désormais de se distancier de leurs conséquences négatives. Selon lui, l'approbation inconditionnelle de la politique présidentielle pourrait également nuire à l'avenir politique de Vance.

Pour rappel, Abdul El-Sayed a remporté l'élection du 3 novembre face au républicain Mike Rogers. Il est ainsi devenu le premier politicien musulman élu au Sénat américain. Son mandat de sénateur débutera en janvier 2027.