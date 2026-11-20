L'entraîneur de City a souligné qu'il ne pensait pas aux plans à long terme de la saison ou aux résultats du printemps, mais uniquement au prochain match.

L'entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, s'est exprimé sur les objectifs de l'équipe et son approche de la saison avant le prochain match de Premier League contre Fulham. Le technicien italien a déclaré qu'il ne souhaitait pas discuter de la situation en février ou en mars pour le moment, son attention étant concentrée sur le match à venir.

« Mon objectif principal est de gagner contre Fulham samedi. Je préfère aborder chaque match individuellement. Je n'aime pas penser aux mois de février ou mars. Je préfère me concentrer sur la prochaine rencontre. Nous verrons où nous en serons à la fin de la saison », a déclaré Maresca. Ses propos sont rapportés sur le site officiel du clubManchester City.

City ne veut pas discuter de la course au titre pour le moment

Cette déclaration de Maresca signifie que l'équipe prévoit d'aborder chaque étape de la saison individuellement. L'entraîneur a souligné qu'il est plus important de battre le prochain adversaire que de prédire les résultats dans quelques mois ou de spéculer sur le classement final.

Après 10 journées de championnat d'Angleterre, Manchester City occupe la troisième place du classement avec 21 points. Le prochain adversaire des « Citizens » sera Fulham.

Quand aura lieu le match Manchester City – Fulham ?

Dans le cadre de la prochaine journée de Premier League, le match entre Manchester City et Fulham aura lieu le 21 novembre.

Pour City, cette rencontre est cruciale pour améliorer sa position au classement et maintenir la pression sur ses rivaux dans la course au titre.