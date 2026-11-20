Sur l'île de Lombok, en Indonésie, des pêcheurs ont ramené les restes d'un requin géant sur le rivage. Cette découverte insolite a stupéfié les habitants et les internautes. Pour transporter l'animal, quatre hommes ont dû l'attacher à deux troncs d'arbres.

La vidéo de l'événement a été publiée le 17 novembre par Project Hiu, une organisation dédiée à la protection des animaux marins. L'organisation aide les pêcheurs de requins à se reconvertir dans l'écotourisme et à trouver des sources de revenus alternatives.

Au départ, certains internautes ont pensé que la vidéo avait été créée par intelligence artificielle. Cependant, l'organisation a réfuté ces soupçons et confirmé que les images étaient authentiques.

Il s'avère que la vidéo montre un requin griset. Ces spécimens peuvent dépasser 4,6 mètres de long et peser plus de 900 kilogrammes.

Les représentants de Project Hiu ont également fourni des informations sur le mode de vie de ces animaux. Selon les études, ces requins évoluent à environ 450 mètres de profondeur pendant la journée et remontent vers 200 mètres la nuit. Les scientifiques appellent ce phénomène la « migration verticale nycthémérale ».

Un représentant de l'organisation a décrit les requins grisets comme des créatures marines anciennes et uniques, soulignant qu'il est possible de les protéger en créant des sources de revenus alternatives pour les pêcheurs.

La vidéo de cette découverte insolite est devenue virale sur les réseaux sociaux, stupéfiant les spectateurs.