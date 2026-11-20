Pour son premier match de la Coupe du Monde U-17 qui se déroule à Doha, au Qatar, l'équipe nationale d'Ouzbékistan a connu une entame difficile. Malgré une égalisation face à la Côte d'Ivoire, les protégés de Sergey Chigodayev se sont inclinés 1-2 après avoir concédé un but dans les dernières minutes.

Les jeunes Ouzbeks ont égalisé, mais n'ont pas pu préserver le résultat

La rencontre a bien débuté pour les joueurs africains. La Côte d'Ivoire a ouvert le score dès la 7e minute grâce à un but de Yao, prenant ainsi l'avantage.

Par la suite, les joueurs ouzbeks ont tout tenté pour revenir au score. Au retour des vestiaires, l'équipe a su saisir sa chance. À la 51e minute, Muhammad Hakimov a trouvé le chemin des filets pour égaliser à 1-1.

Après ce but, l'intensité du match est montée d'un cran. Les deux équipes ont cherché la victoire, mais le tournant décisif a eu lieu à la 88e minute. Un but de Diarrassuba a offert la victoire à la Côte d'Ivoire.

Ainsi, l'équipe nationale U-17 d'Ouzbékistan s'incline 1-2 lors de son premier match de la Coupe du Monde.

Un match crucial attend l'Ouzbékistan lors de la prochaine journée face à la Jamaïque

Le prochain match de la phase de groupes pour les joueurs de Sergey Chigodayev aura lieu le 23 novembre. Nos jeunes affronteront l'équipe nationale de Jamaïque.

Cette rencontre sera l'occasion pour notre équipe de décrocher ses premiers points dans le tournoi.

Coupe du Monde U-17. 1ère journée

Côte d'Ivoire – Ouzbékistan 2:1

Buts: Yao, 7e (1:0), Muhammad Hakimov, 51e (1:1), Diarrassuba, 88e (2:1).

Ouzbékistan : Shomurodov, Rahimov, Hakimov, Erkinov, Ravshanov, Aliyev, Murodov (Mamatov, 74e), Sadirjonov (Abduraimov, 46e), Anvarov, O‘ktamboyev (Abdunabiyev, 46e ; Ro‘ziboyev, 83e), Ravshanbekov (Tohirov, 70e).

Prochain match : 23 novembre. Ouzbékistan – Jamaïque.