BepiColombo a atteint Mercure après un voyage de 10 milliards de kilomètres
10 milliards de kilomètres parcourus BepiColombo la sonde spatiale s'est suffisamment approchée de Mercure et se prépare à entrer en orbite. Cette mission est un projet conjoint de l'Agence spatiale européenne (ESA) et de l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale (JAXA).
L'appareil doit fonctionner dans des conditions extrêmes : à la surface de Mercure, la planète la plus proche du Soleil, la température peut atteindre +430°C le jour et chuter jusqu'à −180°C la nuit. De plus, la planète est constamment exposée à un fort rayonnement solaire.
Huit ans de vol et une manœuvre risquée de 11 minutes
BepiColombo a été lancée en 2018 depuis le port spatial de Guyane française. En raison de la forte attraction gravitationnelle du Soleil, l'appareil a dû ralentir (freiner) continuellement tout au long du trajet et ajuster constamment sa trajectoire.
En utilisant la gravité des planètes, l'appareil a effectué en huit ans :
1 survol de la Terre,
2 survols de Vénus,
et 6 survols de Mercure.
L'épreuve la plus risquée attend l'appareil lors de l'insertion en orbite : pour que la force gravitationnelle de la planète puisse le capturer, BepiColombo doit réduire sa vitesse au niveau requis en 11 minutes . Si la manœuvre ne se déroule pas comme prévu, l'appareil risque de dépasser la planète et de dériver dans l'espace lointain.
Aspects de la mission
Informations et détails
Organisateurs
Agence spatiale européenne (ESA) et Agence japonaise d'exploration aérospatiale (JAXA)
Année et lieu de lancement
2018, Port spatial de Guyane française
Distance parcourue
10 milliards de kilomètres ; manœuvres gravitationnelles (Terre — 1, Vénus — 2, Mercure — 6)
Température et environnement
Température de +430°C à −180°C, fort rayonnement solaire
Test d'insertion en orbite
Manœuvre de réduction de vitesse en 11 minutes
Secrets de la planète : glace, dépressions et noyau géant
Jusqu'à présent, seules deux missions de la NASA se sont approchées de Mercure : dans les années 1970, Mariner 10 l'a survolée trois fois, et en 2011, MESSENGER s'est mise en orbite, a travaillé pendant quatre ans et a découvert la présence de glace dans les cratères polaires.
Grâce à cette nouvelle mission, les scientifiques visent à clarifier les points suivants :
Glace dans les cratères : Comment la glace peut subsister dans les cratères de la planète malgré la proximité du Soleil ;
Dépressions mystérieuses : Les causes de la formation de milliers de dépressions géologiquement jeunes, aux parois abruptes, regroupées et vieilles d'environ 100 000 ans , qui ne sont pas liées aux impacts de météorites ;
Noyau métallique exceptionnellement grand : Les caractéristiques du noyau métallique extrêmement grand de la planète, bien qu'elle soit plus petite que la Lune.
BepiColombo transporte deux sondes orbitales qui se sépareront quelques semaines après leur arrivée sur Mercure : l'appareil de l'ESA observera la surface de près, tandis que l'appareil de la JAXA effectuera des observations depuis une orbite beaucoup plus éloignée.
Selon vous, comment les découvertes sur les mystérieuses dépressions de Mercure et son noyau métallique géant contribueront-elles à la compréhension de l'évolution du système solaire ? Laissez vos avis dans les commentaires !
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