10 milliards de kilomètres parcourus BepiColombo la sonde spatiale s'est suffisamment approchée de Mercure et se prépare à entrer en orbite. Cette mission est un projet conjoint de l'Agence spatiale européenne (ESA) et de l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale (JAXA).

L'appareil doit fonctionner dans des conditions extrêmes : à la surface de Mercure, la planète la plus proche du Soleil, la température peut atteindre +430°C le jour et chuter jusqu'à −180°C la nuit. De plus, la planète est constamment exposée à un fort rayonnement solaire.

Huit ans de vol et une manœuvre risquée de 11 minutes

BepiColombo a été lancée en 2018 depuis le port spatial de Guyane française. En raison de la forte attraction gravitationnelle du Soleil, l'appareil a dû ralentir (freiner) continuellement tout au long du trajet et ajuster constamment sa trajectoire.

En utilisant la gravité des planètes, l'appareil a effectué en huit ans :