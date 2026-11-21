Asal Maksumova, une Ouzbèke de 15 ans, a atteint le point culminant de l'Afrique : le sommet du Kilimandjaro, à 5 895 mètres d'altitude. Elle devient ainsi la plus jeune personne d'Ouzbékistan à réussir cet exploit, comme elle l'a annoncé sur son compte Instagram.

Asal a dédié cette expédition au 35e anniversaire de l'indépendance de l'Ouzbékistan. Organisé dans le cadre du projet « Project Independence », le voyage a emprunté la célèbre route Marangu du Kilimandjaro. En six jours d'expédition, l'équipe a parcouru près de 72 kilomètres, traversant des forêts tropicales humides, des déserts d'altitude et des pentes enneigées.

La partie la plus difficile du voyage a été l'ascension finale vers le sommet. Les participants ont marché pendant près de 14 heures. À ce moment-là, la température est descendue jusqu'à moins 10 degrés, accompagnée de chutes de neige et de vents violents.

Tout au long de l'expédition, Asal a également mis en avant les valeurs nationales. Avec son équipe, elle a préparé un plov ouzbek au camp de Horombo, situé à 3 720 mètres d'altitude. Elle a également interprété trois danses nationales sur les flancs de la montagne.

Le 7 novembre, la jeune alpiniste a publié un message vidéo sur Instagram adressé au président Shavkat Mirziyoyev, réitérant qu'elle dédiait ce résultat au 35e anniversaire de l'indépendance de l'Ouzbékistan.

« J'espère qu'à travers mon ascension, je pourrai inspirer de nombreux jeunes à se lancer dans de nouvelles initiatives », a déclaré Asal.

Pour rappel, le pic Uhuru du Kilimandjaro culmine à 5 895 mètres au-dessus du niveau de la mer. Considéré comme le massif le plus haut d'Afrique, le Kilimandjaro est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1987.