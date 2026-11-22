Récemment, des images d'un poisson ressemblant étrangement à l'ancien président américain Donald Trump sont devenues virales sur les réseaux sociaux, captivant l'attention des internautes. Il s'agit du poisson-coffre cornu (Lactoria cornuta), qui se distingue par son apparence unique.

Ce poisson possède une couleur jaune, une bouche proéminente et des excroissances sur la tête ressemblant à des cornes. C'est précisément pour ces traits que les utilisateurs d'Internet l'ont surnommé, sur le ton de l'humour, le « poisson-Trump ».

Les photos et vidéos du poisson se propagent rapidement, notamment sur TikTok et Instagram. Les utilisateurs comparent son apparence à celle de Donald Trump et laissent divers commentaires humoristiques.

« Il lui ressemble vraiment beaucoup », « Même l'expression du visage est identique », « On dirait que la nature elle-même a préparé une blague pour Internet », écrivent-ils.

Ainsi, cette créature marine à l'apparence inhabituelle est devenue le nouveau sujet de discussion sur Internet.