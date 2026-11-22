Callixte Nzamwita, habitant au Rwanda, a attiré l'attention internationale pour avoir vécu seul pendant 55 ans. Selon lui, cela est dû à une peur intense des femmes. Cette phobie est apparue chez l'homme à l'âge de 16 ans.

Pour éviter tout contact étroit avec les gens, et surtout avec les femmes, Nzamwita a entouré sa maison d'une clôture. Il vit dans une petite maison d'une seule pièce. Dans une interview accordée à la chaîne Afrimax TV, il a déclaré que la simple idée d'être proche des femmes lui inspire de la peur.

Son état est comparé à la gynophobie, une peur irrationnelle des femmes. Cependant, il n'existe aucune information officielle confirmant que cet homme a reçu un tel diagnostic.

Curieusement, malgré le fait que Nzamwita évite les femmes, les habitantes du quartier l'aident régulièrement. Elles déposent de la nourriture et des objets de première nécessité derrière la clôture.

Ainsi, grâce au soutien des femmes du voisinage, il continue de vivre tout en maintenant la distance qu'il juge confortable pour lui.