Dans la province de Rize, en Turquie, l'eau de la rivière Değirmendere, qui traverse le centre-ville pour se jeter dans la mer Noire, a soudainement pris une couleur rouge. Ce phénomène inhabituel a attiré l'attention des habitants et les services compétents ont immédiatement ouvert une enquête.

Après la propagation des informations sur le changement de couleur de l'eau et une éventuelle pollution environnementale, des agents de la municipalité de Rize et de la Direction provinciale de l'Environnement, de l'Urbanisme et du Changement climatique se sont rendus sur place.

Les travaux d'inspection ont également été menés à l'aide de drones. Les experts ont surveillé le cours de la rivière et, vers 16h00, ont identifié l'entreprise qui déversait sans contrôle des déchets ou d'autres substances dans l'eau. Selon les médias locaux, il s'agirait d'une usine de thé privée.

À la suite de cette découverte, une sanction administrative a été appliquée à l'entreprise conformément à la loi turque sur la protection de l'environnement. Des échantillons ont également été prélevés et envoyés en laboratoire pour analyser la composition de l'eau et le degré de pollution.

Selon le gouvernorat de Rize, des mesures supplémentaires pourraient être prises conformément à la législation une fois les résultats des analyses examinés.

Pour l'instant, la composition exacte des substances ayant provoqué le rougissement de l'eau et l'ampleur des dommages environnementaux ne sont pas connues.