Le ministre de la Santé du Kirghizistan a personnellement opéré un collègue en lui posant un stent cardiaque. Selon le ministre, cette intervention médicale réalisée à temps a permis d'éviter un infarctus chez le patient.

L'identité du patient n'a pas été révélée pour des raisons de confidentialité médicale. Aucun détail supplémentaire sur l'opération n'a été communiqué.

Il convient de noter que le ministre possède une vaste expérience pratique dans le domaine médical. Avant sa nomination, il a travaillé comme cardiologue pendant de nombreuses années. Au cours de sa carrière, il a soigné des patients dans des cliniques en Turquie, au Kazakhstan et au Kirghizistan.

La pose d'un stent est une procédure consistant à insérer une petite maille métallique dans un vaisseau sanguin rétréci ou obstrué pour le maintenir ouvert. Cette intervention permet d'améliorer le flux sanguin vers le muscle cardiaque. Elle est utilisée pour réduire le risque d'infarctus ou en traiter les conséquences.

L'opération réalisée par le ministre sur son collègue a attiré l'attention en soulignant une fois de plus son expérience en tant que médecin.