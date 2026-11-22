Parmi les chevaux, on trouve non seulement des robes classiques, mais aussi des apparences extraordinaires aux reflets dorés, argentés, tachetés ou métalliques. Cette apparence unique est liée aux caractéristiques génétiques des animaux et au processus de production des pigments dans leur organisme.

La couleur du pelage, de la peau et des yeux des chevaux est principalement déterminée par un pigment appelé mélanine. Il en existe deux types principaux : l'eumélanine, qui produit les tons noirs et bruns, et la phéomélanine, qui produit les tons rougeâtres et jaunâtres. La quantité et la répartition de ces pigments sont régulées par l'interaction de plusieurs gènes.

Par exemple, la variante génétique appelée « Champagne » donne au pelage des chevaux une teinte dorée ou couleur champagne. Les yeux de ces chevaux sont souvent bleuâtres ou verdâtres, et leur peau peut avoir une teinte rosée. Le gène « Cream » éclaircit la couleur existante, créant des robes dorées claires, crème ou presque blanches.

Une autre caractéristique intéressante est le complexe « Leopard ». Il produit le pelage tacheté que l'on trouve chez les chevaux de race Appaloosa. La variante « Sabino » provoque l'apparition de zones blanches sur certaines parties du corps, notamment autour des jambes et de la tête.

Les mélanocytes, cellules spécialisées produisant des pigments, jouent également un rôle crucial dans la formation de ces couleurs. Leur développement, leur répartition dans la peau et les follicules pileux, ainsi que la production de mélanine, sont régulés par des mécanismes génétiques.

Il convient également de noter que ces couleurs inhabituelles ne sont pas identiques à l'albinisme ou au leucisme. Par exemple, dans l'albinisme vrai, la production de mélanine est considérablement réduite ou presque inexistante. Dans le leucisme, le développement ou la répartition des cellules pigmentaires peut être altéré.