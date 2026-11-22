Des rapports circulent sur les réseaux sociaux concernant trois hommes nigérians qui auraient tenté d'embarquer sur un vol pour Dubaï en se faisant passer pour des femmes arabes.

Selon les informations, ils auraient utilisé des vêtements amples, des couvre-chefs et des voiles couvrant le visage pour dissimuler leur identité. Cependant, leur tentative de déguisement aurait été déjouée avant l'embarquement.

Des photos liées à l'incident sont également devenues virales sur Internet. Sur l'une des images, on voit trois personnes le visage et la tête couverts, et sur l'autre, leurs visages sont visibles. Les utilisateurs partagent ces images sous forme de comparaison « avant et après ».

Cependant, certaines incertitudes subsistent quant aux détails de l'événement. En particulier, la dernière partie de la publication diffusée n'étant pas entièrement visible, il n'a pas été possible de déterminer le contenu d'éventuels correctifs ou commentaires liés aux photos.

Pour l'instant, aucune information confirmée n'a été fournie sur la date et l'aéroport où l'incident s'est produit, ni sur les raisons pour lesquelles les hommes se sont déguisés de la sorte.