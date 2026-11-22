Dani Alves, ancienne star du FC Barcelone et de l'équipe nationale du Brésil, qui a gagné des millions d'euros dans le football, a déclaré que sa vision de la vie avait changé. Il souligne qu'il trouve désormais le bonheur dans d'autres choses que le football ou l'argent. Ses propos sur les 113 euros gagnés en prison ont attiré l'attention.

Au cours de sa carrière, Dani Alves a joué dans les plus grands clubs du monde, a perçu des salaires élevés et a remporté de nombreux trophées. Cependant, l'ancien défenseur brésilien affirme que, du point de vue de la compréhension du bonheur, même la petite somme gagnée en prison lui a apporté plus de joie que les années où il gagnait des millions d'euros.

« Je n'ai plus besoin du football pour être heureux »

Alves a ouvertement déclaré que sa vie actuelle et sa conception du bonheur avaient évolué. Bien qu'il ait gagné des sommes importantes durant sa carrière, il a souligné que cet argent n'était pas la seule source de bonheur.

« Je n'ai plus besoin du football pour être heureux. Je suis satisfait de ma vie. Quand je jouais, je gagnais des millions d'euros, mais gagner 113 euros en prison m'a apporté plus de bonheur que d'en gagner des millions », a déclaré Alves, cité par la page The Touchline.

Ses propos sont largement discutés en lien avec les changements radicaux dans sa vie et sa nouvelle vision des valeurs.

Une riche carrière dans le football et de grands trophées

Dani Alves est reconnu comme l'un des joueurs les plus titrés de l'histoire du football moderne. En Europe, il a joué pour des clubs majeurs comme Barcelone, Séville, la Juventus et le PSG. Son passage chez les Catalans a été l'une des périodes les plus réussies de sa carrière.

Alves a également joué un rôle clé au sein de l'équipe nationale du Brésil. Il a disputé 126 matchs sous le maillot national, inscrivant huit buts.

Cependant, après les succès sur les terrains, les millions d'euros et les trophées, sa vie a pris une direction totalement différente. Les confidences d'Alves sur ses 113 euros gagnés en prison pourraient alimenter les débats sur le fait que le bonheur ne se mesure pas toujours à la richesse matérielle ou à la célébrité.