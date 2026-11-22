Le célèbre club de Rio de Janeiro, Flamengo, a remporté le titre de champion du Brésil avant la fin de la saison, à deux journées de la clôture de la Série A brésilienne. Lors de la 36e journée, l'équipe a fait match nul 1-1 contre l'un de ses principaux poursuivants, Palmeiras, un résultat suffisant pour garantir les médailles d'or.

Défense du titre et 10e trophée historique

Ainsi, Flamengo a réussi à défendre le titre de champion remporté la saison dernière et est devenu, pour la 10e fois le meilleur club du Brésil. Avec ce résultat, le géant de Rio de Janeiro occupe la 2e place de l'histoire du football brésilien. Le record absolu appartient au club de Palmeiras, avec 12 titres de champion.

Un effectif champion orné de stars européennes

Le succès de cette saison est en grande partie dû à l'arrivée de joueurs vedettes ayant accumulé une grande expérience dans les meilleurs clubs européens. Actuellement, les milieux de terrain renommés suivants défendent les couleurs de Flamengo :

Jorginho — milieu de terrain défensif expérimenté, connu pour ses passages à Chelsea et Arsenal à Londres ;

Saúl Ñíguez — milieu de terrain espagnol, célèbre pour sa longue carrière à l'Atlético de Madrid ;

Lucas Paquetá — l'un des milieux de terrain leaders de l'équipe nationale du Brésil.

Statistiques de la saison victorieuse de Flamengo

Indicateurs Détails et faits Compétition Championnat du Brésil (Série A) Match décisif 36e journée : Flamengo 1-1 Palmeiras Date du sacre À 2 journées de la fin Titres dans l'histoire du club 10e titre de champion (2e saison consécutive) Place au classement historique 2e place (record détenu par Palmeiras avec 12 titres) Stars de l'effectif Jorginho, Saúl Ñíguez, Lucas Paquetá

Selon vous, l'actuel Flamengo, composé de stars comme Jorginho, Saúl et Lucas Paquetá, est-il capable de remporter la Copa Libertadores, le tournoi le plus prestigieux d'Amérique du Sud ?

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