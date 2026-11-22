Le légendaire club argentin de Boca Juniors a remporté le titre de la Copa Sudamericana 2026. Lors de la finale décisive, le club de Buenos Aires a battu l'équipe brésilienne de l'Atlético Mineiro sur le score convaincant de 2-0.

Un 3e titre historique après 21 ans d'attente

En marquant un but dans chaque mi-temps, les Argentins n'ont laissé aucune chance à leur adversaire. Ainsi, Boca Juniors revient sur le trône de ce tournoi prestigieux après une longue pause de 21 ans, devenant champion de la Copa Sudamericana pour la troisième fois de son histoire (le club avait déjà triomphé en 2004 et 2005).

Hégémonie argentine et 6 ans de disette pour les clubs brésiliens

Cette finale a confirmé une fois de plus deux tendances importantes du football de club sud-américain :

La 3e victoire consécutive de l'Argentine : Au cours des trois dernières saisons, la Copa Sudamericana a été remportée uniquement par des équipes argentines — Racing et Lanús avaient été sacrés lors des deux années précédentes.

La « malédiction de la finale » pour le Brésil : Depuis 6 ans, seuls les clubs brésiliens perdent les finales de la compétition. Durant cette période, Red Bull Bragantino, São Paulo, Fortaleza, Cruzeiro et deux fois l'Atlético Mineiro ont échoué lors des rencontres décisives.

Finale de la Copa Sudamericana 2026 et statistiques historiques

Indicateurs Détails et faits Match de finale Boca Juniors 2-0 Atlético Mineiro Répartition des buts 1 but en 1ère mi-temps, 1 but en 2ème mi-temps Titres de Boca Juniors 3ème titre de champion (2004, 2005, 2026) Série argentine 3 vainqueurs en 3 ans (Racing, Lanús, Boca Juniors) Anti-record brésilien Défaite lors des 6 dernières finales

Selon vous, à quoi est due cette domination des équipes argentines dans le deuxième tournoi de clubs sud-américain : discipline tactique ou caractère dans les finales ?

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