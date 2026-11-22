Dans l'État de Virginie aux États-Unis, un enfant de moins de 5 ans est décédé des suites de la rougeole. Il s'agit du premier décès lié à cette maladie enregistré dans cet État depuis 1978.

Le département de la Santé de l'État de Virginie a annoncé la nouvelle le 20 novembre.

Selon les informations officielles, un enfant âgé de 0 à 4 ans, testé positif à la rougeole, est décédé. Afin de protéger la vie privée de la famille, l'âge exact et d'autres détails n'ont pas été divulgués.