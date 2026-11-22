Premier décès dû à la rougeole aux États-Unis depuis 1978
Dans l'État de Virginie aux États-Unis, un enfant de moins de 5 ans est décédé des suites de la rougeole. Il s'agit du premier décès lié à cette maladie enregistré dans cet État depuis 1978.
Le département de la Santé de l'État de Virginie a annoncé la nouvelle le 20 novembre.
Selon les informations officielles, un enfant âgé de 0 à 4 ans, testé positif à la rougeole, est décédé. Afin de protéger la vie privée de la famille, l'âge exact et d'autres détails n'ont pas été divulgués.
La tragédie survient alors que les cas de rougeole augmentent dans l'État. Selon les données officielles, au 19 novembre, 220 cas de rougeole ont été enregistrés en Virginie depuis le début de l'année 2026. C'est le chiffre le plus élevé dans l'État depuis 1988.
Parmi les cas signalés, 179 concernaient des personnes non vaccinées et le statut vaccinal de 39 personnes était inconnu. Seuls deux patients avaient été vaccinés contre la rougeole.
Les experts soulignent que la vaccination est le moyen de protection le plus efficace pour prévenir la rougeole. Le département de la Santé de Virginie a également appelé la population à vérifier son statut vaccinal et à consulter des professionnels de santé si nécessaire.
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