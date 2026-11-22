Dans l'État indien de Manipur , au moins 18 personnes sont décédées et plus d'un millier de citoyens ont été hospitalisés. C'est ce qu'a rapporté à l'agence ANI le chef de la faction du « Congrès national indien » au sein de l'assemblée législative de l'État, Meghachandra Singh .

Selon Singh, la boisson contenait du méthanol , ce qui a provoqué de graves problèmes de santé chez les victimes, notamment des complications rénales sévères.

Dynamique des hospitalisations et avertissements des autorités

Le parlementaire a ajouté que vendredi, 600 personnes, et samedi matin, encore 300 personnes ont été admises dans des établissements médicaux.

Les autorités de l'État ont appelé les habitants ayant consommé de l'alcool d'origine douteuse ou présentant des symptômes d'intoxication à consulter immédiatement un médecin. Il est également conseillé de ne pas s'automédiquer et de conserver les contenants des boissons suspectes.