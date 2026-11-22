Au moins 18 morts et plus d'un millier d'hospitalisés après une intoxication à l'alcool frelaté en Inde
Dans l'État indien de Manipur , au moins 18 personnes sont décédées et plus d'un millier de citoyens ont été hospitalisés. C'est ce qu'a rapporté à l'agence ANI le chef de la faction du « Congrès national indien » au sein de l'assemblée législative de l'État, Meghachandra Singh .
Selon Singh, la boisson contenait du méthanol , ce qui a provoqué de graves problèmes de santé chez les victimes, notamment des complications rénales sévères.
Dynamique des hospitalisations et avertissements des autorités
Le parlementaire a ajouté que vendredi, 600 personnes, et samedi matin, encore 300 personnes ont été admises dans des établissements médicaux.
Les autorités de l'État ont appelé les habitants ayant consommé de l'alcool d'origine douteuse ou présentant des symptômes d'intoxication à consulter immédiatement un médecin. Il est également conseillé de ne pas s'automédiquer et de conserver les contenants des boissons suspectes.
Indicateur / Événement
Informations et détails
Situation actuelle (État de Manipur)
Au moins 18 morts, plus de 1000 hospitalisés
Cause de l'intoxication
Méthanol dans la boisson alcoolisée (incluant lésions rénales)
Rythme des hospitalisations
Vendredi : 600 personnes, samedi matin : 300 de plus
Incident similaire (Assam, février 2019)
Plus de 140 morts, près de 300 hospitalisés
Historique des tragédies similaires
En février 2019, dans l'État indien de l'Assam , la consommation d'alcool frelaté a causé la mort de plus de 140 personnes, tandis que près de 300 autres ont été hospitalisées. Selon les premières informations, du méthanol avait été détecté dans les boissons et la police avait arrêté 12 personnes suspectées de production illégale.
Selon vous, quelles mesures de contrôle et de prévention sont les plus efficaces pour empêcher la propagation d'alcool frelaté ? Partagez vos avis en commentaires !
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