Manchester Citypoursuit sa série de contre-performances en Premier League. Après le match nul 1-1 contre Fulham, l'attaquant de l'équipe Erling Haaland s'est adressé aux supporters sur les réseaux sociaux, soulignant qu'une semaine importante attend le club.

Manchester Cityn'a pas réussi à s'imposer face à Fulham lors de la 11e journée du championnat d'Angleterre. Ce match nul porte à quatre le nombre de matchs sans victoire du club mancunien en Premier League.

Avant la rencontre contre Fulham, les « Citizens » avaient subi trois défaites consécutives en championnat. Par conséquent, cette nouvelle perte de points constitue un coup dur supplémentaire pour l'équipe.

Qu'a dit Haaland aux fans ?

Après le match contre Fulham, Erling Haaland n'a pas caché sa frustration face au résultat de l'équipe sur son compte X. L'attaquant norvégien a remercié les supporters pour leur soutien et a appelé à se concentrer sur les échéances à venir.