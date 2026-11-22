Haaland s'adresse aux fans après la série sans victoire de Manchester City
Manchester Citypoursuit sa série de contre-performances en Premier League. Après le match nul 1-1 contre Fulham, l'attaquant de l'équipe Erling Haaland s'est adressé aux supporters sur les réseaux sociaux, soulignant qu'une semaine importante attend le club.
Manchester Cityn'a pas réussi à s'imposer face à Fulham lors de la 11e journée du championnat d'Angleterre. Ce match nul porte à quatre le nombre de matchs sans victoire du club mancunien en Premier League.
Avant la rencontre contre Fulham, les « Citizens » avaient subi trois défaites consécutives en championnat. Par conséquent, cette nouvelle perte de points constitue un coup dur supplémentaire pour l'équipe.
Qu'a dit Haaland aux fans ?
Après le match contre Fulham, Erling Haaland n'a pas caché sa frustration face au résultat de l'équipe sur son compte X. L'attaquant norvégien a remercié les supporters pour leur soutien et a appelé à se concentrer sur les échéances à venir.
« Nous n'avons pas été assez bons hier. Il est temps de se concentrer sur une semaine importante. Merci de continuer à nous soutenir », a écrit Haaland.
Le message de Haaland montre que l'équipe tente de sortir de cette situation actuelle et de se préparer pour les prochaines rencontres. Dans le contexte actuel de perte de points en championnat, les prochains matchs revêtent une importance capitale pour Manchester City.
Un choc important attend Manchester City contre Arsenal
Après la 11e journée de Premier League, Manchester City occupe la 3e place du classement avec 22 points. L'équipe doit renouer avec la victoire lors des prochains matchs pour consolider sa position parmi les leaders.
Les « Citizens » affronteront Arsenal le 29 novembre lors de la 12e journée. Ce duel pourrait s'avérer décisif dans la course au titre.
Pour Haaland et ses coéquipiers, la mission principale est désormais de mettre fin à cette série sans victoire, de restaurer la confiance des fans et d'obtenir un résultat positif lors du prochain match.
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