Une caméra forestière sur l'île estonienne de Saaremaa a filmé un cerf inhabituel rappelant la créature légendaire de la licorne. L'excroissance en forme de corne au milieu du front de l'animal a suscité un vif intérêt sur les réseaux sociaux.

Fait intéressant, la caméra n'était pas destinée à observer les cerfs, mais à surveiller le vison d'Europe, une espèce menacée. Elle a été installée par la Lutreola Foundation, une organisation dédiée à la protection de la nature.

L'organisation a publié la vidéo de l'animal insolite sur les réseaux sociaux, en la qualifiant humoristiquement de « découverte d'une licorne à Saaremaa ».