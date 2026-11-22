Un cerf avec une corne unique sur le front filmé en Estonie (vidéo)
Une caméra forestière sur l'île estonienne de Saaremaa a filmé un cerf inhabituel rappelant la créature légendaire de la licorne. L'excroissance en forme de corne au milieu du front de l'animal a suscité un vif intérêt sur les réseaux sociaux.
Fait intéressant, la caméra n'était pas destinée à observer les cerfs, mais à surveiller le vison d'Europe, une espèce menacée. Elle a été installée par la Lutreola Foundation, une organisation dédiée à la protection de la nature.
L'organisation a publié la vidéo de l'animal insolite sur les réseaux sociaux, en la qualifiant humoristiquement de « découverte d'une licorne à Saaremaa ».
Selon le média estonien ERR, l'animal sur les images est un chevreuil, une petite espèce de cerf. Cependant, il est impossible de déterminer à partir de la vidéo si l'excroissance sur son front est réellement une corne ou une autre structure.
Les experts ont suggéré que l'excroissance pourrait être une corne supplémentaire ou même une oreille surnuméraire. Il n'y a pas encore de conclusion définitive sur son origine.
La même caméra forestière a également capturé un autre animal rare : une cigogne noire. Cet oiseau est beaucoup plus rare que la cigogne blanche et niche principalement dans des zones forestières reculées.
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