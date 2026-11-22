L'attaquant de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Igor Sergeyev du club iranien Persepolis a réalisé un triplé lors d'un match amical.

Dans cette rencontre, Persepolis Kia a écrasé l'équipe de 7-0 . Outre les trois buts de Sergeyev, Mohammadreza Mirshafiyan, Amirhossein Mahmoudi, Mohammadhossein Sadeghi et Yasin Salmani ont également marqué, contribuant au large score final.

Entraînements et informations sur le club

Les joueurs titulaires lors de la victoire 3-0 3-0 contre Paykan lors de la 13e journée du championnat iranien ont effectué une séance de récupération avant ce match amical.

Indicateur / Information Détails Match et résultat Persepolis — Kia 7-0 (match amical) Auteur du triplé Igor Sergeyev (attaquant de l'équipe nationale d'Ouzbékistan) Autres buteurs Mohammadreza Mirshafiyan, Amirhossein Mahmoudi, Mohammadhossein Sadeghi, Yasin Salmani Dernier match en championnat 13e journée du championnat iranien : victoire 3-0 contre Paykan Propriétaire du club Kia Mehdi Mahdavikia (ancien joueur de l'équipe nationale d'Iran et de Hambourg)

Pour information, le club Kia appartient à Hambourg , ancien joueur de l'équipe nationale d'Iran et du club allemand Mehdi Mahdavikia .

Selon vous, ce triplé en amical aidera-t-il Igor Sergeyev à retrouver une meilleure forme pour les prochains matchs de championnat et de coupe d'Iran ? Partagez vos avis en commentaires !