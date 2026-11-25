Guardiola explique pourquoi il a refusé l'offre de la « Squadra Azzurra »
L'ancien entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a révélé un autre moment clé de sa carrière lors d'une interview accordée à la légende brésilienne Romário. Le technicien espagnol a indiqué avoir reçu une offre officielle de la Fédération italienne de football pour diriger l'équipe nationale, mais qu'il a dû la décliner en raison de la fatigue et du besoin d'une pause.
Une décision prise après des discussions avec Paolo Maldini et Leonardo
Selon Guardiola, il estime énormément le football italien, mais après 18 ans de pression constante, il devait prendre du temps pour lui :
« J'ai discuté avec eux (la Fédération italienne). C'est la première fois que j'en parle, mais refuser un pays comme l'Italie était embarrassant pour moi. C'est un immense honneur d'avoir été considéré pour le poste de sélectionneur, mais j'ai senti que j'avais besoin d'une pause.
Si on m'avait proposé ce poste il y a quelques années, j'aurais probablement accepté. Mais à ce moment-là, après des conversations avec Paolo Maldini et Leonardo, j'ai compris que je devais m'arrêter. J'avais besoin de plus de temps pour moi. J'ai entraîné pendant 18 ans avec des matchs tous les trois jours. À un moment donné, il faut faire une pause... » — a déclaré Pep Guardiola (extrait de l'interview avec Romário).
Détails clés de la déclaration de Guardiola
Indicateurs
Détails et faits
Partie ayant entamé les négociations
Fédération italienne de football
Raison du refus
Besoin d'une pause physique et mentale après 18 ans d'activité ininterrompue
Personnes ayant influencé la décision
Paolo Maldini et Leonardo conversations avec
Expérience d'entraîneur
Rythme de matchs tous les 3 jours 18 ans de carrière ininterrompue
Source
Interview exclusive avec Romário (Romario TV)
Rappelons que Pep Guardiola avait déjà refusé des offres des équipes nationales des États-Unis et de l'Arabie saoudite pour la même raison, étant en période de repos.
Selon vous, si Pep Guardiola avait accepté l'offre de l'Italie, aurait-il pu ramener la « Squadra Azzurra » au sommet du football mondial ?
Laissez vos avis dans les commentaires et partagez cette confidence de l'entraîneur avec les passionnés de football !
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