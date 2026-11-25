L'ancien entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a révélé un autre moment clé de sa carrière lors d'une interview accordée à la légende brésilienne Romário. Le technicien espagnol a indiqué avoir reçu une offre officielle de la Fédération italienne de football pour diriger l'équipe nationale, mais qu'il a dû la décliner en raison de la fatigue et du besoin d'une pause.

Une décision prise après des discussions avec Paolo Maldini et Leonardo

Selon Guardiola, il estime énormément le football italien, mais après 18 ans de pression constante, il devait prendre du temps pour lui :