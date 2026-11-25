L'ancien entraîneur du FC Barcelone, du Bayern Munich et de Manchester City,Pep Guardiola, a révélé le nom du joueur qu'il aurait aimé entraîner au cours de sa carrière mais avec qui il n'a jamais pu collaborer. Le technicien espagnol a choisi la star brésilienne Neymar.

Une collaboration manquée à seulement un an près

Dans une interview accordée au célèbre Romario TV, Guardiola a répondu de manière brève et précise :

« C'est Neymar. » — a déclaré Pep Guardiola.

Il est intéressant de noter que les chemins des deux hommes ne se sont croisés au FC Barcelone qu'à une saison près. Pep Guardiola a quitté le club catalan en 2012, tandis que Neymar a rejoint les « Blaugranas » un an plus tard, en 2013.

La situation actuelle des deux légendes

Personnalité Statut actuel et club Période au FC Barcelone Pep Guardiola Depuis son départ deManchester City, sans emploi (en pause footballistique) 2008 — 2012 (entraîneur) Neymar Joue pour son club formateur, Santos, au Brésil 2013 — 2017 (attaquant)

Actuellement, Guardiola ne dirige aucune équipe après avoir quitté Manchester City et profite de son repos. Neymar, âgé de 34 ans, défend les couleurs de son club formateur, le club brésilien de Santos.

Selon vous, si Pep Guardiola était resté au FC Barcelone en 2013 et avait travaillé avec Neymar, l'attaquant brésilien aurait-il pu remporter le Ballon d'Or ?

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