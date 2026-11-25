Le célèbre grand maître ouzbek Javohir Sindarov a partagé ses impressions après la première partie disputée contre son adversaire indien Dommaradju Gukesh, évoquant son excitation avant le match et la tactique choisie.

« Aujourd'hui, j'ai simplement essayé de prendre du plaisir à jouer »

Sindarov a souligné que, malgré une forte nervosité avant le début du tournoi, il a réussi à rester calme devant l'échiquier et à garder le contrôle de la position :