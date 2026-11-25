Javohir Sindarov s'exprime après la première partie contre Gukesh
Le célèbre grand maître ouzbek Javohir Sindarov a partagé ses impressions après la première partie disputée contre son adversaire indien Dommaradju Gukesh, évoquant son excitation avant le match et la tactique choisie.
« Aujourd'hui, j'ai simplement essayé de prendre du plaisir à jouer »
Sindarov a souligné que, malgré une forte nervosité avant le début du tournoi, il a réussi à rester calme devant l'échiquier et à garder le contrôle de la position :
« Avant le tournoi, j'étais évidemment très nerveux. J'ai beaucoup réfléchi à la partie. Mais aujourd'hui, j'ai simplement essayé de profiter du match et de ressentir l'atmosphère. Je pense que nous avons produit un bon jeu et que tout s'est bien passé. »
« En général, si l'occasion se présente, on essaie toujours de gagner, peu importe la partie. Mais lors du premier match, on cherche généralement à étudier l'adversaire et à jouer avec prudence. C'est ce que j'ai fait : j'ai essayé de contrôler la position et de bien gérer mon temps. Finalement, mon adversaire a très bien défendu. Un match nul n'est pas un mauvais résultat. » — a déclaré Javohir Sindarov.
Analyse de la première partie et points clés
Statistiques
Détails et évaluation de Sindarov
Confrontation
Javohir Sindarov — Dommaradju Gukesh
Étape et résultat
1ère partie — Nul
Stratégie de jeu
Étude de l'adversaire, prudence, contrôle de la position et gestion efficace du temps
Évaluation de l'adversaire
Gukesh a défendu de manière très solide et confiante en fin de partie
Selon vous, après ce match nul, Javohir Sindarov pourra-t-il percer la défense de Gukesh et remporter la victoire lors des prochaines parties ?
Laissez vos pronostics dans les commentaires et partagez cette interview de notre grand maître avec les fans d'échecs ouzbeks !
Article suivant
Sans publicité avec l'abonnement
Zamin Premium — 4 900 UZS par mois
Commentaires0
…