L'ancien entraîneur du FC Barceloneet de Manchester City s'est exprimé sur la possibilité de reprendre sa carrière d'entraîneur. Le technicien espagnol de 55 ans Romario TV a souligné dans une interview accordée à la chaîne qu'il était satisfait de sa pause actuelle et qu'il ne pouvait pas dire avec certitude quand il reviendrait sur le terrain.

« Tant d'années et de matchs sont derrière moi »

Selon Guardiola, il ne pourrait revenir au coaching que lorsqu'il ressentirait une passion intérieure et que le moment serait venu, à condition de recevoir une offre appropriée :

« Je ne sais pas combien de temps durera ma pause, mais je me sens très bien en ce moment. Je pense que si je reviens un jour au coaching, je le ferai seulement quand je sentirai que le moment est venu. Bien sûr, si quelqu'un souhaite m'engager. » « Sinon, il n'y a rien de grave. Après tout, tant d'années et de matchs sont derrière moi. » — a déclaré Pep Guardiola.

Informations clés sur l'entraîneur

Statistiques Détails Expert Pep Guardiola (55 ans) Dernier poste Manchester City (quitté à la fin de la saison dernière après 10 ans de mandat) Anciens clubs FC Barcelone, Bayern Munich Situation actuelle Pause créative dans sa carrière d'entraîneur Condition de retour Seulement lorsqu'il se sent prêt et qu'une offre appropriée arrive

Rappelons que Pep Guardiola a quitté son poste d'entraîneur de Manchester City à la fin de la saison dernière après 10 années fructueuses.

Selon vous, quel grand club ou quelle équipe nationale Pep Guardiola devrait-il diriger après sa pause ?

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