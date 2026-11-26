Gukesh et Sindarov s'expriment sur la cadence 45+30 et leur préparation
Le champion du monde d'échecs en titre, l'Indien Gukesh Dommaraju et le vainqueur du tournoi des Candidats, le grand maître ouzbek Javohir Sindarov voient leur match pour le titre mondial se poursuivre sur un score de parité de 1:1 Lors de la conférence de presse entre les parties, les joueurs ont répondu aux questions concernant la nouvelle cadence 45+30 testée lors du tournoi de Budapest, ainsi que sur leur préparation d'équipe à Genève.
Deux visions sur la cadence 45+30
Concernant la cadence de 45 minutes avec un ajout de 30 secondes par coup, 45+30 les deux prétendants ont exprimé les avis suivants :
La position de Gukesh Dommaraju : Le champion indien a souligné que ce format se rapproche davantage du rapide et a déclaré que ces parties ne devraient pas être comptabilisées dans le classement classique Il a cité comme preuve la partie entre Praggnanandhaa et Richard Rapport, où une erreur a conduit à un mat manqué (Rapport, jouant avec les blancs,
43.Qg7#a porté le mat avec ce coup) en guise d'exemple.
L'évaluation de Javohir Sindarov :Notre compatriote a décrit cette cadence comme un format hybride entre le rapide et le classique. Selon lui, bien que ce système soit intéressant pour les spectateurs, jouer deux parties par jour exige énormément d'énergie du joueur ; le temps semble suffisant au début, mais s'épuise rapidement. Sindarov a ajouté qu'il donnerait une conclusion plus précise après avoir personnellement testé ce format. L'équipe de Gukesh à Genève et sa préparation mentale
Le champion du monde en titre a également évoqué la manière dont il gère la pression à Genève et a parlé de ses assistants :
Domaine / Spécialiste
Détails et rôle
Entraîneur
Le célèbre grand maître polonais
Grzegorz Gajewski (Grzegorz Gajewski) Spécialiste de la préparation mentale
Paddy Upton
(Paddy Upton) — travaille sur le comportement à la table et la stabilité psychologique Réduction du stress
Réduit le stress du match en passant du temps avec
deux amis proches venus à Genève Autres membres de l'équipe
Gukesh a indiqué qu'il donnerait plus d'informations sur les autres membres de son staff ultérieurement
Selon vous, la réduction de la cadence aux échecs (formats comme 45+30) nuit-elle à la qualité du jeu en augmentant les erreurs grossières, ou les échecs modernes doivent-ils évoluer dans cette direction ?
Laissez vos avis dans les commentaires et partagez les détails de cette conférence de presse passionnante avec les passionnés d'échecs !
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