Le champion du monde d'échecs en titre, l'Indien Gukesh Dommaraju et le vainqueur du tournoi des Candidats, le grand maître ouzbek Javohir Sindarov voient leur match pour le titre mondial se poursuivre sur un score de parité de 1:1 Lors de la conférence de presse entre les parties, les joueurs ont répondu aux questions concernant la nouvelle cadence 45+30 testée lors du tournoi de Budapest, ainsi que sur leur préparation d'équipe à Genève.

Deux visions sur la cadence 45+30

Concernant la cadence de 45 minutes avec un ajout de 30 secondes par coup, 45+30 les deux prétendants ont exprimé les avis suivants :