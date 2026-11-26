Le champion d'échecs en titre, le grand maître ouzbek Nodirbek Abdusattorov a entamé la première ronde de cette compétition prestigieuse par une victoire convaincante. Notre compatriote, jouant avec les pièces blanches contre le grand maître local Shreyas Royal, a dominé son adversaire et l'a emporté sur le score de 1:0. Ouverture anglaise et victoire au 43e coup

La rencontre a débuté par une ouverture anglaise et, après une lutte intense, s'est conclue au

43e coup par la victoire du joueur ouzbek. Lors de la première ronde,

Andy Woodward a également remporté sa partie, tandis que les trois autres se sont soldées par des nulles. Ainsi, après la 1re ronde, Nodirbek Abdusattorov et Andy Woodward partagent la tête du classement avec 1 point chacun. Format du tournoi et adversaire de la 2e ronde

Indicateurs

Détails Format de la compétition Groupe « Masters » — 10 grands maîtres , système toutes rondes,9 rondes Résultat de la 1re ronde Nodirbek Abdusattorov 1:0 Shreyas Royal (victoire au 43e coup) Classement du tournoi Nodirbek Abdusattorov et Andy Woodward (1 point chacun — 1re-2e places) Adversaire de la 2e ronde Michael Adams (Abdusattorov jouera avec les noirs) Heure de la rencontre Aujourd'hui, à 21h00 heure de Tachkent Lors de la deuxième ronde qui se déroule aujourd'hui, Nodirbek Abdusattorov affrontera avec les pièces noires le grand maître anglais expérimenté

Michael Adams. Selon vous, Nodirbek Abdusattorov pourra-t-il battre l'expérimenté Michael Adams avec les noirs lors de la 2e ronde ce soir à 21h00 et devenir seul leader ? Laissez vos avis dans les commentaires et partagez immédiatement cette nouvelle sur ce début brillant de la fierté des échecs ouzbeks avec vos proches !

Sizningcha, Nodirbek Abdusattorov bugun soat 21:00 da boshlanadigan 2-tur o‘yinida qora donalarda tajribali Maykl Adamsni ham mag‘lub etib, yakka peshqadamga aylana oladimi?

O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek shaxmati iftixorining ushbu yorqin starti haqidagi xabarni yaqinlaringizga darhol ulashing!