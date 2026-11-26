Lors de la démonstration, l'utilisateur saisit une photo depuis l'écran de l'iPhone avec ses doigts et l'attire vers lui. En ouvrant la main, le paysage de la photo apparaît dans l'espace virtuel. Résultat : au lieu de simplement regarder une photo, l'utilisateur a l'impression d'être à l'intérieur.

Un développeur a présenté une technologie inhabituelle pour l'Apple Vision Pro. Elle transforme une simple photo prise avec un iPhone en un espace tridimensionnel, permettant à l'utilisateur de s'immerger virtuellement dans l'image et d'explorer son environnement. C'est ce qu'a rapporté TechTimes.

Le projet a été créé par un développeur nommé Bihe Xi. Il utilise la technologie ML-SHARP d'Apple pour générer une scène 3D à partir d'une photo, ainsi que la méthode graphique Gaussian Splatting et le suivi des mouvements de la main. Certains objets supplémentaires, comme les feuilles dans l'image, ont été créés à l'aide de l'outil Tripo.

Il est important de noter qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle fonctionnalité officiellement présentée par Apple, mais d'un projet expérimental indépendant. De plus, le processus de conversion de la photo en environnement 3D est effectué au préalable ; il ne se fait pas automatiquement lors de l'envoi de la photo de l'iPhone vers le Vision Pro.

L'auteur du projet l'a rendu disponible en open source. Cependant, son utilisation nécessite des configurations techniques spécifiques et un appareil Vision Pro.