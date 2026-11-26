Lors du premier tour des barrages pour une place en Super League d'Ouzbékistan, l'Olimpik-MobiUz a affronté à l'extérieur le club de Shurtan de G‘uzor, 2:1 remportant une victoire convaincante.

But rapide, égalisation et but de la victoire

La rencontre a débuté par des attaques intenses des visiteurs et, dès la 4e minute, Javohir Bahodirov a donné l'avantage à l'Olimpik-MobiUz. Cependant, à la 18e minute, les joueurs de G‘uzor ont réussi à égaliser grâce à un tir précis de Nodirbek Mukarov.Le score était alors rétabli.