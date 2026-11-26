L'Olimpik-MobiUz bat le Shurtan et fait un pas important vers la Super League
Lors du premier tour des barrages pour une place en Super League d'Ouzbékistan, l'Olimpik-MobiUz a affronté à l'extérieur le club de Shurtan de G‘uzor, 2:1 remportant une victoire convaincante.
But rapide, égalisation et but de la victoire
La rencontre a débuté par des attaques intenses des visiteurs et, dès la 4e minute, Javohir Bahodirov a donné l'avantage à l'Olimpik-MobiUz. Cependant, à la 18e minute, les joueurs de G‘uzor ont réussi à égaliser grâce à un tir précis de Nodirbek Mukarov.Le score était alors rétabli.
En seconde période, le sort du match, disputé sous une forte pression, a été scellé à la 68e minute par un but de Ravshanbek Abdumannonov,offrant une victoire cruciale à l'extérieur à l'Olimpik-MobiUz.
Feuille de match et compositions d'équipe
Statistiques
Détails
Phase de la compétition
Barrages de la Super League d'Ouzbékistan (1er tour)
Résultat du match
Shurtan 1:2 Olimpik-MobiUz
Buteurs
Nodirbek Mukarov (18') — Javohir Bahodirov (4'), Ravshanbek Abdumannonov (68')
Shurtan : Musulmonov, Vegerya, Shayqulov, Klochkov, Murodov, Toshqo‘ziyev, Xarshiladze, Mukarov, Mamatxo‘jayev, Abdualimov, Suvonov.
Olimpik-MobiUz : Kudratov, Hamidov, Bahodirov, Rahimov, Maxamatov, Abdurashidov, Fayzullayev, Kuanishbayev, Kim, Tuxsanov, Abdumannonov.
Selon vous, l'Olimpik-MobiUz est-il prêt à jouer en Super League la saison prochaine ou le Shurtan a-t-il encore son mot à dire ?
Laissez vos avis dans les commentaires et partagez ce résultat important avec les fans du football ouzbek !
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