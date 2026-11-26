Lors de la 5e journée de la phase de ligue de l'UEFA Champions League, Manchester Citya fait match nul 2-2 à domicile contre le club italien de Naples. 2:2 Après ce résultat, les « Citizens » n'ont enregistré qu'une seule victoire lors de leurs 5 derniers matchs toutes compétitions confondues.

Conflits internes dans le vestiaire et perte de l'unité de l'ère Guardiola

The Touchline Selon le média, l'ambiance au sein de l'équipe s'est considérablement dégradée suite aux informations concernant les irrégularités financières entourant le club. La source souligne que de sérieux désaccords ont éclaté dans le vestiaire :

Perte de cohésion : Il n'y a plus la même unité et la même confiance mutuelle entre les joueurs que sous la direction de Pep Guardiola.

Envies de départ : Certains joueurs cadres, conscients que le club pourrait faire face à de lourdes sanctions et à des problèmes dans un avenir proche, commencent à envisager de quitter l'équipe.

État actuel de Manchester City cette saison et indicateurs clés

Indicateurs Détails et statistiques Résultat de la 5e journée de LDC Manchester City 2:2 Naples Statistiques des 5 derniers matchs Toutes compétitions confondues seulement 1 victoire Classement actuel en Premier League 3e place (22 points après 11 journées) Écart avec le leader À la première place 6 points de retard sur Arsenal Problème interne majeur Désaccords dans le vestiaire dus au risque d'irrégularités financières

Selon vous, cette crise à Manchester City est-elle juste une baisse de régime temporaire ou les scandales financiers marquent-ils la fin d'une ère pour le club ?

Laissez vos avis en commentaires et partagez cette nouvelle fracassante avec les fans de football anglais !