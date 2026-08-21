Le célèbre plateau de Manpupuner, situé dans la République des Komis, ainsi que ses monuments naturels uniques, ont été photographiés avec succès depuis l’espace par le satellite russe « Resurs-P ». Cette région géographique, avec ses paysages mystérieux et singuliers, attire depuis longtemps l’attention non seulement des touristes, mais aussi des spécialistes qui étudient la surface de la Terre grâce aux technologies modernes de télédétection. ixbt.com le rapporte .

Selon le site ixbt.com, ce complexe naturel a été immortalisé sous deux angles différents, à la fois depuis le sol et depuis l’espace. Cela a permis aux scientifiques d’observer plus largement l’état général du relief et d’évaluer avec une grande précision ses caractéristiques géographiques actuelles.

Comment se sont formés les piliers rocheux uniques ?

La principale attraction du plateau est constituée de sept gigantesques piliers rocheux, dont la hauteur varie de 30 à 42 mètres. Ces formations étonnantes sont apparues au terme de processus naturels qui se sont déroulés pendant des millions d’années, plus précisément sous l’effet de l’érosion des roches provoquée par les vents violents et les conditions météorologiques.

Selon les données disponibles, une immense chaîne de montagnes se trouvait dans cette région il y a environ 200 millions d’années. Cependant, au fil du temps, les précipitations, les rayons du soleil, les grands froids et les vents constants ont fait leur œuvre, désagrégeant progressivement les roches les plus tendres.

Une merveille de la nature vieille de plusieurs millions d’années

La quartzite et les roches schisteuses, considérées comme plus dures et plus résistantes, ont supporté les épreuves de la nature et subsistent encore aujourd’hui. Avec le temps, elles se sont transformées en vestiges rocheux aux formes variées et sont devenues l’un des monuments naturels les plus importants et les plus attractifs de toute la région de l’Oural.

Les images prises depuis l’espace ont une nouvelle fois montré clairement l’harmonie de ces monuments anciens avec leur environnement, ainsi que leur emplacement géographique. L’utilisation des technologies modernes et des engins spatiaux de cette manière facilite considérablement l’étude de la Terre et de ce qui s’y trouve.