Le match d'adieu du footballeur argentin Carlos Tevez aura lieu le 20 décembre au stade «La Bombonera» du club de «Boca Juniors» à Buenos Aires. La participation de Lionel Messi a été confirmée, tandis que celle de Cristiano Ronaldo n'est pas encore certaine. C'est ce qu'a rapporté Infobae.

Tevez a invité ses anciens coéquipiers avec qui il a joué tout au long de sa carrière. Il a joué avec Messi en équipe nationale d'Argentine, et avec Ronaldo à «Manchester United».

Dans une interview accordée à Infobae, Tevez a déclaré avoir également invité Ronaldo. Il a souligné qu'il existe une possibilité que la star portugaise partage le terrain avec Messi lors de ce match, mais que la question n'est pas encore tranchée.

Sergio Agüero, Martín Palermo, Leandro Paredes, Rio Ferdinand, Gianluigi Buffon, Edwin van der Sar et d'autres stars du football devraient également participer au match d'adieu.

Au cours de sa carrière, Tevez a joué pour les clubs de «Boca Juniors», «Corinthians», «West Ham», «Manchester United», «Manchester City», «Juventus» et «Shanghai Shenhua». Il a disputé 76 matchs avec l'équipe nationale d'Argentine et a marqué 13 buts. Il a remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004. Il a mis fin à sa carrière de joueur en 2022.