Dans le cadre de la 3e journée de la Coupe du Monde U-17 qui se déroule au Qatar, l'Ouzbékistan U-17 a été battu 3-1 par l'Italie U-17 dont le sélectionneur, Daniele Franceschini , a partagé ses impressions après le match. Selon le site officiel de la Fédération italienne de football, le technicien s'est déclaré pleinement satisfait de la première mi-temps de son équipe, tout en soulignant que l'expulsion après la pause a modifié le scénario du match.

« Malgré une situation difficile, nous avons préservé la victoire »

Daniele Franceschini a exprimé sa fierté d'avoir terminé la phase de groupes avec un sans-faute :

« Nous sommes très fiers de notre résultat et d'avoir terminé à la première place en remportant tous nos matchs de groupe. Aujourd'hui, nous avons fait une excellente première mi-temps, en imposant notre jeu et en contrôlant la rencontre comme nous le souhaitions. Cependant, le carton rouge en seconde période a compliqué nos plans. Cela nous a mis dans une situation délicate. Malgré cela, nous avons conservé la victoire. Dans l'ensemble, nous sommes très satisfaits de notre parcours lors de ces trois rencontres », a-t-il déclaré Daniele Franceschini.

Chronologie du match et pression ouzbèke en seconde période

Si les Italiens ont dominé la première mi-temps, en seconde période, les joueurs de Sergey Chigodayev ont multiplié les occasions dangereuses devant le but adverse :