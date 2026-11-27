Le sélectionneur de l'Italie U-17 s'exprime sur la victoire contre l'Ouzbékistan U-17
Dans le cadre de la 3e journée de la Coupe du Monde U-17 qui se déroule au Qatar, l'Ouzbékistan U-17 a été battu 3-1 par l'Italie U-17 dont le sélectionneur, Daniele Franceschini , a partagé ses impressions après le match. Selon le site officiel de la Fédération italienne de football, le technicien s'est déclaré pleinement satisfait de la première mi-temps de son équipe, tout en soulignant que l'expulsion après la pause a modifié le scénario du match.
« Malgré une situation difficile, nous avons préservé la victoire »
Daniele Franceschini a exprimé sa fierté d'avoir terminé la phase de groupes avec un sans-faute :
« Nous sommes très fiers de notre résultat et d'avoir terminé à la première place en remportant tous nos matchs de groupe. Aujourd'hui, nous avons fait une excellente première mi-temps, en imposant notre jeu et en contrôlant la rencontre comme nous le souhaitions. Cependant, le carton rouge en seconde période a compliqué nos plans. Cela nous a mis dans une situation délicate. Malgré cela, nous avons conservé la victoire. Dans l'ensemble, nous sommes très satisfaits de notre parcours lors de ces trois rencontres », a-t-il déclaré Daniele Franceschini.
Chronologie du match et pression ouzbèke en seconde période
Si les Italiens ont dominé la première mi-temps, en seconde période, les joueurs de Sergey Chigodayev ont multiplié les occasions dangereuses devant le but adverse :
7e minute (1-0) : Tommaso Casagrande a ouvert le score pour l'Italie.
31e minute (2-0) : Federico Croci a transformé un penalty.
45+2e minute (3-0) : Dans les arrêts de jeu de la première période, Tommaso Corigliano a aggravé le score.
66e minute (Expulsion) : Le milieu italien Riccardo Cassano a reçu un second carton jaune et a été expulsé.
75e minute (3-1) : Sur un centre venant de la droite de Ravshanbekov, Suhrob Sodirjonov a marqué de la tête pour réduire l'écart.
Tension dans les dernières minutes : Le rapport de la Fédération italienne indique qu'après le but, les joueurs ouzbeks ont intensifié leur pressing — à la 78e minute, le gardien adverse a repoussé une frappe d'Erkinov, et à la 90+4e minute, une tête dangereuse d'Uktamboyev a été sauvée de justesse par le gardien Carlo Galliera.
Le milieu de terrain italien Joele Jammattei a été élu homme du match.
Situation finale du groupe E et chances de qualification
Rang
Équipe
Points
Fin de la phase de groupes
1
Italie
9 pts
Qualifié pour les 1/16 de finale
2
Côte d'Ivoire
6 pts
Qualifié pour les 1/16 de finale
3
Ouzbékistan
3 pts
Différence de buts 8:7 — le sort dépend des résultats des autres groupes
4
Jamaïque
0 pt
Éliminé
Selon le règlement, les deux premiers de chaque groupe, ainsi que les huit meilleurs troisièmes, accèdent aux 1/16 de finale. Le sort de l'équipe ouzbèke sera définitivement scellé aujourd'hui, le 27 novembre , après la fin des derniers matchs de la phase de groupes.
Selon vous, avec une différence de buts de 8:7 et 3 points, l'Ouzbékistan U-17 peut-il se qualifier parmi les meilleurs troisièmes pour les 1/16 de finale ?
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