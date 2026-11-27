De Karchi, «Nasaf» le club de football a accueilli le célèbre club français «Olympique de Marseille» le directeur du développement, des initiatives internationales et stratégiques Gianluca Santaniellopour une visite officielle.

Détails de la visite et négociations

Lors de sa visite, l'invité a examiné les infrastructures modernes du club et a échangé avec la direction sur des axes stratégiques :

Domaine Travaux réalisés et discussions Découverte des infrastructures Gianluca Santaniello a étudié les conditions offertes par l'académie de football du Nasaf, l'académie féminine et le centre d'entraînement de l'équipe première Sujet des négociations Le développement du football des jeunes, les méthodologies modernes et les perspectives de coopération internationale ont été abordés avec la direction du club Résultat de la rencontre À l'issue des échanges, les parties se sont mises d'accord sur les prochaines étapes de leur collaboration

Match international au stade «Markaziy»

Après les négociations, le représentant de l'OM s'est rendu au stade «Markaziy» à Karchi pour assister, depuis les tribunes, au match de la Ligue des champions 2 de l'AFC entre «Nasaf» et le club bahreïni «Al-Khaldiya» .

De son côté, le FC Nasaf a remercié le représentant de l'OM pour son vif intérêt et la qualité des échanges.

Selon vous, quel impact une coopération internationale avec l'Olympique de Marseille aura-t-elle sur l'accès des jeunes talents du Nasaf au football européen ?

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