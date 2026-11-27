Un représentant de l'Olympique de Marseille a discuté de plans de coopération avec le Nasaf à Karchi
De Karchi, «Nasaf» le club de football a accueilli le célèbre club français «Olympique de Marseille» le directeur du développement, des initiatives internationales et stratégiques Gianluca Santaniellopour une visite officielle.
Détails de la visite et négociations
Lors de sa visite, l'invité a examiné les infrastructures modernes du club et a échangé avec la direction sur des axes stratégiques :
Domaine
Travaux réalisés et discussions
Découverte des infrastructures
Gianluca Santaniello a étudié les conditions offertes par l'académie de football du Nasaf, l'académie féminine et le centre d'entraînement de l'équipe première
Sujet des négociations
Le développement du football des jeunes, les méthodologies modernes et les perspectives de coopération internationale ont été abordés avec la direction du club
Résultat de la rencontre
À l'issue des échanges, les parties se sont mises d'accord sur les prochaines étapes de leur collaboration
Match international au stade «Markaziy»
Après les négociations, le représentant de l'OM s'est rendu au stade «Markaziy» à Karchi pour assister, depuis les tribunes, au match de la Ligue des champions 2 de l'AFC entre «Nasaf» et le club bahreïni «Al-Khaldiya» .
De son côté, le FC Nasaf a remercié le représentant de l'OM pour son vif intérêt et la qualité des échanges.
Selon vous, quel impact une coopération internationale avec l'Olympique de Marseille aura-t-elle sur l'accès des jeunes talents du Nasaf au football européen ?
Partagez vos avis en commentaires et transmettez cette nouvelle à vos proches qui suivent l'actualité du football ouzbek et mondial !
Article suivant
Sans publicité avec l'abonnement
Zamin Premium — 4 900 UZS par mois
Commentaires0
…