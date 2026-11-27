De nombreux singes se sont rassemblés autour du célèbre complexe du Taj Mahal, situé à Agra, en Inde. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent les animaux se déplaçant en meute près des portes Est, Ouest et Royale.

Certaines publications locales et étrangères ont rapporté qu'environ 500 singes s'étaient rassemblés autour du complexe. Cependant, leur nombre exact n'a pas été officiellement communiqué.

Il est rapporté que les singes arrachent la nourriture et les effets personnels des mains des touristes. Dans certains cas, ils s'en prennent aux visiteurs et les mordent. Cette situation a suscité des inquiétudes quant à la sécurité des touristes locaux et étrangers visitant le Taj Mahal.