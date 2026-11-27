Des centaines de singes rassemblés autour du Taj Mahal : les touristes en danger (vidéo)
De nombreux singes se sont rassemblés autour du célèbre complexe du Taj Mahal, situé à Agra, en Inde. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent les animaux se déplaçant en meute près des portes Est, Ouest et Royale.
Certaines publications locales et étrangères ont rapporté qu'environ 500 singes s'étaient rassemblés autour du complexe. Cependant, leur nombre exact n'a pas été officiellement communiqué.
Il est rapporté que les singes arrachent la nourriture et les effets personnels des mains des touristes. Dans certains cas, ils s'en prennent aux visiteurs et les mordent. Cette situation a suscité des inquiétudes quant à la sécurité des touristes locaux et étrangers visitant le Taj Mahal.
Selon le média NDTV, deux touristes mordus par des singes ont été conduits à l'hôpital en septembre. L'un d'eux était un touriste brésilien de 83 ans. Le journal The Independent a noté qu'au moins sept touristes ont été attaqués par des singes depuis fin juillet.
La résolution du problème serait entravée par un manque de coopération entre les autorités compétentes. Si la capture et le déplacement des singes incombent à la municipalité d'Agra, la sécurité des touristes à l'intérieur du complexe du Taj Mahal relève de la responsabilité de l'Archaeological Survey of India.
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