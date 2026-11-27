«Bukhara» et «Mash'al» se quittent sur un match nul spectaculaire
Dans le cadre de la 29e journée de la Superligue d'Ouzbékistan, «Bukhara» a accueilli «Mash'al» sur son terrain, concluant la rencontre sur un score de parité de 2:2.
Chronologie du match et buts
Bien que les hôtes aient mené au score à deux reprises, les visiteurs de Muborak ont réussi à revenir chaque fois :
35e minute (1:0) : Shahzod Ubaydullayev a ouvert le score après une passe décisive de Veljko Filipović.
41e minute (1:1) : Humoyun Murtozayev a égalisé juste avant la pause.
56e minute (2:1) : En début de seconde période, Sherzod Esanov a redonné l'avantage à «Bukhara» sur un service de Vladimir Rodić.
76e minute (2:2) : Komiljon Tojiddinov a transformé une passe de Tohir To'xtasinov pour sceller le score final.
Classement du tournoi
Après ce match nul, la situation des équipes au classement de la Superligue est la suivante :
Équipe
Points après 29 journées
Position au classement
«Bukhara»
44 points
7e place actuelle
«Mash'al»
6 points
Dernière place maintenue
Feuille de match
Superligue. 29e journée «Bukhara» — «Mash'al» 2:2
Buts : Shahzod Ubaydullayev (35), Sherzod Esanov (56) — Humoyun Murtozayev (41), Komiljon Tojiddinov (76).
Avertissements : Muxtorov (18), Bošnjak (35), Kacharava (82).
Composition de «Bukhara» : Hamroyev, Filipović (Qulmatov, 66), Muxtorov, Ubaydullayev (Kacharava, 73), Baratov, Rajabov, Ro'ziyev (Xayrullayev, 73), Esanov, Yuldashev (Mamasidiqov, 46), Mladović, Rodić.
Composition de «Mash'al» : Rusanov, Akramov, Bošnjak, Tojiddinov (Xolmatov, 89), Abduraimov, Murtozayev (Yarashev, 71), To'xtasinov, Ifeani, Ismoilov (Jovliyev, 71), Boymurodov, Rahimov.
Selon vous, «Bukhara» aurait-elle pu finir dans le top 5 si elle n'avait pas perdu de points lors des dernières journées ?
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