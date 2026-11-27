Dans le cadre de la 29e journée de la Superligue d'Ouzbékistan, «Bukhara» a accueilli «Mash'al» sur son terrain, concluant la rencontre sur un score de parité de 2:2.

Chronologie du match et buts

Bien que les hôtes aient mené au score à deux reprises, les visiteurs de Muborak ont réussi à revenir chaque fois :

35e minute (1:0) : Shahzod Ubaydullayev a ouvert le score après une passe décisive de Veljko Filipović.

41e minute (1:1) : Humoyun Murtozayev a égalisé juste avant la pause.

56e minute (2:1) : En début de seconde période, Sherzod Esanov a redonné l'avantage à «Bukhara» sur un service de Vladimir Rodić.

76e minute (2:2) : Komiljon Tojiddinov a transformé une passe de Tohir To'xtasinov pour sceller le score final.

Classement du tournoi

Après ce match nul, la situation des équipes au classement de la Superligue est la suivante :

Équipe Points après 29 journées Position au classement «Bukhara» 44 points 7e place actuelle «Mash'al» 6 points Dernière place maintenue

Feuille de match

Superligue. 29e journée «Bukhara» — «Mash'al» 2:2

Buts : Shahzod Ubaydullayev (35), Sherzod Esanov (56) — Humoyun Murtozayev (41), Komiljon Tojiddinov (76).

Avertissements : Muxtorov (18), Bošnjak (35), Kacharava (82).

Composition de «Bukhara» : Hamroyev, Filipović (Qulmatov, 66), Muxtorov, Ubaydullayev (Kacharava, 73), Baratov, Rajabov, Ro'ziyev (Xayrullayev, 73), Esanov, Yuldashev (Mamasidiqov, 46), Mladović, Rodić.

Composition de «Mash'al» : Rusanov, Akramov, Bošnjak, Tojiddinov (Xolmatov, 89), Abduraimov, Murtozayev (Yarashev, 71), To'xtasinov, Ifeani, Ismoilov (Jovliyev, 71), Boymurodov, Rahimov.

Selon vous, «Bukhara» aurait-elle pu finir dans le top 5 si elle n'avait pas perdu de points lors des dernières journées ?

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