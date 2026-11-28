Les photos d'un chien ayant pris une apparence inhabituelle après avoir été tondu sur la tête sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Les images ont rapidement attiré l'attention de centaines de milliers d'utilisateurs.

Sur les photos, on peut voir que le corps, le museau et le contour de la gueule du chien sont couverts d'un poil noir épais, tandis que le haut de sa tête est complètement rasé. En conséquence, sa tête a pris une forme étrange rappelant un crâne humain.

Cette apparence a rappelé à beaucoup un personnage de jeu vidéo ou une créature extraordinaire issue de films fantastiques.

L'utilisateur qui a publié les photos a écrit sur un ton humoristique : « J'ai tondu les poils sur la tête de mon chien. Maintenant, il a l'air si étrange que je n'arrive même plus à dormir la nuit. »

La publication est devenue rapidement populaire sur Internet, récoltant plus de 400 000 « likes ».