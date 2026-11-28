Des ingénieurs chinois ont développé une combinaison spéciale capable de protéger les chiens-robots contre des températures allant jusqu'à 1 000 degrés Celsius. Équipé de cette protection, un chien-robot a réussi un test en se déplaçant dans un incendie pendant 10 minutes. C'est ce qu'a rapporté le journal chinois Science and Technology Daily.

Il est noté que le test a eu lieu le 25 novembre dans une unité de lutte contre les incendies à Suzhou, dans la province du Jiangsu. Au cours de l'expérience, un feu intense a été allumé à l'aide de paille, de charbon et d'essence, et le chien-robot, revêtu de sa combinaison protectrice, a été envoyé dans la zone.

Le robot s'est déplacé librement dans le feu, a changé de direction et est resté immobile pendant un certain temps. Après 10 minutes, il est sorti des flammes sans dommage. Après le test, ses mouvements sont restés stables, la température au niveau de la batterie était d'environ 43 degrés et celle des moteurs des articulations autour de 70 degrés.

Comment fonctionne la combinaison de protection ?

Les experts ont développé une combinaison spéciale d'une épaisseur de seulement 5 à 6 millimètres. Elle se compose de plusieurs couches : la partie extérieure est ignifuge, tandis que les couches intérieures servent à isoler, absorber et réfléchir la chaleur.

Pour créer cette technologie, des matériaux de protection thermique aérospatiaux, conçus à l'origine pour le lanceur chinois « Longue Marche 5 » (Changzheng-5), ont été utilisés.

Lors des premiers tests, bien que le corps du chien-robot fût protégé, ses pattes en caoutchouc ont commencé à brûler sous l'effet des flammes. Par la suite, les ingénieurs ont amélioré les pattes en intégrant des matériaux ignifuges et réfléchissants dans la composition du caoutchouc.

Quelles tâches le chien-robot accomplit-il pendant un incendie ?

Équipé de cette combinaison spéciale, le chien-robot résiste non seulement aux températures élevées, mais il est également capable d'observer l'environnement à travers une fumée épaisse. Grâce à la technologie d'imagerie laser, il peut détecter des objets à l'intérieur de la fumée.

De plus, l'appareil est équipé d'une connexion 5G et d'un système de secours pour la transmission vidéo. Selon les développeurs, il peut être piloté à distance même à l'intérieur de bâtiments de plus de 30 étages et transmettre des images de haute qualité.

Les experts s'attendent à ce que cette technologie aide les pompiers à localiser la source de l'incendie avant d'entrer dans le bâtiment, à inspecter les zones enfumées et à retrouver les personnes piégées.

Les auteurs du projet ont déclaré que ces chiens-robots pourraient être utilisés dans environ 95 % des cas d'incendie. Il est également prévu de préparer la production de masse du matériau utilisé pour la combinaison. À l'avenir, son utilisation pour la fabrication de vêtements spéciaux pour les pompiers est également envisagée.