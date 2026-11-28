Une vidéo montrant un phénomène naturel inhabituel a suscité l'intérêt sur les réseaux sociaux. On y voit des centaines de minuscules organismes, étroitement liés les uns aux autres, se déplacer le long d'une surface en bois sous forme d'une longue chaîne. À première vue, cette scène rappelle un serpent géant ou une créature unique.

Cette apparence inhabituelle a surpris la population locale, suscitant diverses hypothèses sur l'origine du phénomène. Certains l'ont associé à des parasites inconnus, tandis que d'autres ont évoqué des créatures tropicales rares.

Cependant, les experts soulignent que ce phénomène a une explication naturelle. Selon les entomologistes, la vidéo montre le mouvement collectif de larves de moucherons (famille des Sciaridae). Elles peuvent former un long groupe de ce type lorsqu'elles migrent vers un nouvel habitat.

Ce type de déplacement offre plusieurs avantages aux larves : le groupe dense aide à se protéger des prédateurs, réduit le risque de dessèchement du corps et permet d'économiser de l'énergie. En conséquence, elles peuvent se déplacer beaucoup plus efficacement ensemble.