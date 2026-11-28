Le fondateur de Telegram, Pavel Durov, a adressé un avertissement sérieux aux utilisateurs d'iPhone sur sa chaîne. Selon lui, les appareils fonctionnant sous des versions obsolètes d'iOS pourraient être vulnérables aux cyberattaques.

Durov souligne que l'utilisation d'une version légèrement ancienne du système d'exploitation peut menacer la sécurité des données personnelles et des comptes sur le téléphone. Dans certains cas, il suffit d'ouvrir un site malveillant pour que les pirates accèdent à l'appareil.

C'est pourquoi Telegram aurait commencé à envoyer des messages d'avertissement de sécurité à certains utilisateurs utilisant d'anciennes versions d'iOS.

Comment mettre à jour son iPhone ?

Pour les utilisateurs dont le menu du téléphone est en russe, la mise à jour peut être effectuée comme suit :

1. Ouvrez l'application « Nastroyki ».

2. Allez dans la section « Osnovnie ».

3. Sélectionnez l'option « Obnovleniye PO ».

4. Si une nouvelle version est disponible, appuyez sur « Obnovit seychas » ou « Zagruzit i ustanovit ».

5. Saisissez le code de verrouillage du téléphone et attendez que la mise à jour soit téléchargée et installée.

Avant la mise à jour, veuillez noter ce qui suit :

• Le téléphone doit être connecté à un réseau Wi-Fi.

• La batterie de l'appareil doit être chargée à au moins 50 % ou le téléphone doit être branché sur le secteur.

• N'éteignez pas le téléphone tant que le processus de mise à jour n'est pas terminé. L'appareil redémarrera automatiquement après l'installation. Ce processus peut prendre de 10 à 20 minutes.

Pour installer automatiquement les prochaines mises à jour, il est recommandé d'activer la fonction « Avtoobnovleniye » dans la section « Obnovleniye PO ».