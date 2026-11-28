Dans le jardin tropical des papillons de Konya, en Turquie, un papillon de l'espèce Parides iphidamas, qui se distingue par son apparence inhabituelle, est actuellement exposé.

Cette espèce, originaire d'Amérique centrale et du Sud, se caractérise généralement par des couleurs sombres. Cependant, le papillon identifié dans le jardin présente sur ses ailes un mélange de orange, de rose et de crème clair, ce qui le différencie nettement des autres spécimens de son espèce.

Après avoir découvert ce papillon aux couleurs atypiques, les experts du jardin l'ont placé dans une zone spéciale pour une observation et une protection accrues.

Selon les premières hypothèses, ce changement de couleur pourrait être dû à une diminution du taux de mélanine. La mélanine est un pigment qui joue un rôle essentiel dans la coloration de nombreux organismes.