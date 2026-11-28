L'équipe nationale féminine de handball d'Ouzbékistan écrase l'Australie au Championnat d'Asie
La troisième journée du Championnat d'Asie de handball, qui se déroule à Almaty au Kazakhstan, a pris fin. Représentant notre pays dans la compétition, l'équipe nationale féminine d'Ouzbékistan lors de cette journée l'Australie a affronté l'équipe nationale.
Résultats de la rencontre et des journées précédentes
Après deux défaites lors des premières journées, nos compatriotes ont enfin célébré leur première victoire, et de manière très convaincante — le match 36:20 s'est soldé par une victoire de l'équipe nationale d'Ouzbékistan.
Journée
Adversaire
Résultat du match
1ère journée
République de Corée
Défaite de l'Ouzbékistan
2ème journée
Kazakhstan (hôte)
Défaite de l'Ouzbékistan
3ème journée
Australie
36:20 Victoire de l'Ouzbékistan
Selon vous, quel avantage psychologique cette large victoire sur l'Australie apportera-t-elle à l'équipe nationale féminine d'Ouzbékistan pour les prochains matchs ?
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