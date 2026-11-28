La troisième journée du Championnat d'Asie de handball, qui se déroule à Almaty au Kazakhstan, a pris fin. Représentant notre pays dans la compétition, l'équipe nationale féminine d'Ouzbékistan lors de cette journée l'Australie a affronté l'équipe nationale.

Résultats de la rencontre et des journées précédentes

Après deux défaites lors des premières journées, nos compatriotes ont enfin célébré leur première victoire, et de manière très convaincante — le match 36:20 s'est soldé par une victoire de l'équipe nationale d'Ouzbékistan.

Journée Adversaire Résultat du match 1ère journée République de Corée Défaite de l'Ouzbékistan 2ème journée Kazakhstan (hôte) Défaite de l'Ouzbékistan 3ème journée Australie 36:20 Victoire de l'Ouzbékistan

Selon vous, quel avantage psychologique cette large victoire sur l'Australie apportera-t-elle à l'équipe nationale féminine d'Ouzbékistan pour les prochains matchs ?

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