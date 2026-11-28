Raul John Adju, un Indien de 16 ans, a eu l'occasion de rencontrer en personne le président russe Vladimir Poutine lors d'une réunion internationale. Le jeune entrepreneur a attiré l'attention en prenant un selfie avec Poutine en souvenir de cette rencontre.

Raul a fondé « ThinkCraft », une plateforme spécialisée dans l'intelligence artificielle. Il a été invité à un événement réunissant de jeunes passionnés de technologie venus de divers pays, en présence des présidents de Russie et du Kazakhstan.

Lors de la rencontre, les jeunes participants ont présenté leurs projets développés grâce à l'IA et leurs nouvelles solutions technologiques. La présence du jeune entrepreneur indien de 16 ans parmi eux a suscité un intérêt particulier.

La photo de Raul avec le dirigeant russe est devenue virale sur Internet, suscitant de nombreuses discussions parmi les utilisateurs.