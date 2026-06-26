Le plus jeune invité d'une réunion des ministres de l'UE : un bébé de trois mois

·64·Monde
Le plus jeune invité d'une réunion des ministres de l'UE : un bébé de trois mois

La réunion des ministres consacrée aux questions climatiques de l'Union européenne, tenue à Luxembourg, a été marquée par un événement inhabituel. Pour la première fois, un bébé de seulement trois mois a participé à un événement officiel.

La ministre suédoise du Climat, Romina Purmohtar, a amené son fils Adam, âgé de trois mois, à la réunion. La ministre a souligné qu'elle souhaitait ainsi montrer qu'il est possible de concilier parentalité et service public, et que les parents ne devraient pas avoir à choisir entre travail et famille.

Selon les représentants du Conseil de l'Union européenne, il s'agit de la première fois dans l'histoire de l'institution qu'un bébé a assisté à une réunion au niveau ministériel.

Pour information, en Suède, les parents bénéficient d'un congé parental rémunéré d'une durée totale de 16 mois. Romina Purmohtar, 30 ans, a été reconnue comme la plus jeune ministre de l'histoire du pays lors de sa nomination en 2022. Elle a récemment repris ses fonctions après son congé parental.

SuèdeRomina PurmohatoLuxembourgConseil européenAvrupa Konseyi
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Fusillade dans un hôpital aux États-Unis : le suspect arrêté dans une autre villeFusillade dans un hôpital aux États-Unis : le suspect arrêté dans une autre villeAujourd'hui, 11:54La France saisit un pétrolier lié à la RussieLa France saisit un pétrolier lié à la RussieAujourd'hui, 11:49Nouvelle étape de Zelensky : opération de 40 jours pour forcer la Russie à la paixNouvelle étape de Zelensky : opération de 40 jours pour forcer la Russie à la paixAujourd'hui, 11:41L'appel urgent d'un ex-militaire russe à Poutine secoue les réseaux sociauxL'appel urgent d'un ex-militaire russe à Poutine secoue les réseaux sociauxAujourd'hui, 11:29L'hôtel le plus isolé au monde : un permis est requis pour s'y rendreL'hôtel le plus isolé au monde : un permis est requis pour s'y rendreAujourd'hui, 10:54Horreur dans le ciel : une montgolfière touristique s'embraseHorreur dans le ciel : une montgolfière touristique s'embraseAujourd'hui, 10:41
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Un projet qui a étonné le monde : la première ferme de production de viande sans animaux a été lancée
Un projet qui a étonné le monde : la première ferme de production de viande sans animaux a été lancée
Des années de chaleur record attendent le monde
Des années de chaleur record attendent le monde
Première euthanasie d'un jeune enfant aux Pays-Bas
Première euthanasie d'un jeune enfant aux Pays-Bas