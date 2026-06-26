Le plus jeune invité d'une réunion des ministres de l'UE : un bébé de trois mois

La réunion des ministres consacrée aux questions climatiques de l'Union européenne, tenue à Luxembourg, a été marquée par un événement inhabituel. Pour la première fois, un bébé de seulement trois mois a participé à un événement officiel.

La ministre suédoise du Climat, Romina Purmohtar, a amené son fils Adam, âgé de trois mois, à la réunion. La ministre a souligné qu'elle souhaitait ainsi montrer qu'il est possible de concilier parentalité et service public, et que les parents ne devraient pas avoir à choisir entre travail et famille.

Selon les représentants du Conseil de l'Union européenne, il s'agit de la première fois dans l'histoire de l'institution qu'un bébé a assisté à une réunion au niveau ministériel.

Pour information, en Suède, les parents bénéficient d'un congé parental rémunéré d'une durée totale de 16 mois. Romina Purmohtar, 30 ans, a été reconnue comme la plus jeune ministre de l'histoire du pays lors de sa nomination en 2022. Elle a récemment repris ses fonctions après son congé parental.