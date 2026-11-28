Telegram a averti les propriétaires d'iPhone utilisant d'anciennes versions du système d'exploitation iOS qu'ils pourraient devenir la cible de cyberattaques massives. Le fondateur de la messagerie, Pavel Durov, a souligné que, dans certains cas, il suffit d'ouvrir un site web malveillant pour accéder au smartphone sans autorisation. Il a annoncé cela sur sa page du réseau social X.

« Les utilisateurs d'iPhone sont massivement victimes de piratage. Si votre version d'iOS est ne serait-ce qu'un peu obsolète, toutes vos données sont en danger. Il suffit d'ouvrir un site web pour que le téléphone soit piraté. Nous envoyons cet avertissement à tous nos utilisateurs utilisant d'anciennes versions d'iOS », a écrit Pavel Durov.

L'avertissement envoyé par Telegram aux utilisateurs souligne également que les anciennes versions du système d'exploitation présentent un certain nombre de vulnérabilités de sécurité. Ces failles peuvent permettre aux cybercriminels d'accéder à l'appareil, mettant ainsi en péril les données personnelles, les messages et les comptes des utilisateurs.

Pour cette raison, la messagerie recommande aux propriétaires d'iPhone d'installer la dernière mise à jour disponible du système d'exploitation iOS afin d'assurer la sécurité de leurs appareils. Cela permet de corriger les vulnérabilités identifiées dans le système et de réduire le risque de cyberattaques potentielles.

Auparavant, Apple avait également publié à plusieurs reprises des mises à jour spéciales visant à corriger des failles de sécurité liées au traitement du contenu web. En particulier, en mars 2025, l'entreprise avait recommandé l'installation de la version iOS 18.3.2. Cette mise à jour corrigeait un problème de sécurité identifié dans le moteur WebKit du navigateur.

Selon Apple, un contenu web malveillant spécialement conçu pouvait permettre de sortir de l'environnement sécurisé du navigateur. L'entreprise a également indiqué que cette vulnérabilité pourrait avoir été utilisée dans des cyberattaques sophistiquées contre certaines personnes utilisant des versions antérieures à iOS 17.2.

De plus, en juillet 2026, Apple a publié la mise à jour iOS 26.6, qui contenait près de 90 correctifs liés à la sécurité. Le magazine « Forbes », s'appuyant sur des experts en cybersécurité, a rapporté que ces mises à jour incluaient des correctifs visant à résoudre les vulnérabilités liées au moteur WebKit.

Les experts soulignent l'importance de mettre à jour le système d'exploitation du smartphone en temps opportun dans de telles situations. En effet, les failles de sécurité persistantes dans les anciennes versions peuvent nuire à la protection des données personnelles et d'autres informations importantes sur l'appareil.