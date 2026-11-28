Un député de l'assemblée législative de l'État du Bihar, l'une des régions les plus pauvres de l'Inde, Anant Singh sa fille Shivangi Singha organisé le mariage avec une ampleur et un faste sans précédent. Cinq jours durant lesquels près de 400 000 invités ont fait le déplacement.

2,5 hectares, 500 cuisiniers et héliports

Selon les médias, la cérémonie de mariage 2,5 hectares de superficie. Pour servir les invités, 500 cuisiniers ont été mobilisés, préparant des centaines de milliers de plats et douceurs traditionnels. Des milliers d'habitants locaux attirés par la nourriture gratuite ont également afflué.

Par ailleurs, la personnalité de l'hôte, le député Anant Singh, est au centre de l'attention publique et médiatique. Selon les informations, il fait face à meurtre, tentative de meurtre et extorsion pour des crimes graves plus de 20 (selon certaines sources 28) enquêtes et procédures judiciaires en cours.