Un député indien fait sensation en invitant 400 000 personnes au mariage de sa fille
Un député de l'assemblée législative de l'État du Bihar, l'une des régions les plus pauvres de l'Inde, Anant Singh sa fille Shivangi Singha organisé le mariage avec une ampleur et un faste sans précédent. Cinq jours durant lesquels près de 400 000 invités ont fait le déplacement.
2,5 hectares, 500 cuisiniers et héliports
Selon les médias, la cérémonie de mariage 2,5 hectares de superficie. Pour servir les invités, 500 cuisiniers ont été mobilisés, préparant des centaines de milliers de plats et douceurs traditionnels. Des milliers d'habitants locaux attirés par la nourriture gratuite ont également afflué.
Par ailleurs, la personnalité de l'hôte, le député Anant Singh, est au centre de l'attention publique et médiatique. Selon les informations, il fait face à meurtre, tentative de meurtre et extorsion pour des crimes graves plus de 20 (selon certaines sources 28) enquêtes et procédures judiciaires en cours.
Détails principaux du mariage fastueux
Indicateurs
Informations officielles et médias
Hôte du mariage
Anant Singh — Député de l'État indien du Bihar
Durée et superficie
5 jours de festivités, 2,5 hectares occupés
Nombre d'invités
Près de 400 000 personnes (incluant les milliers de personnes venues pour les repas gratuits)
Ampleur organisationnelle
500 cuisiniers, héliports construits pour les invités VIP
Situation juridique du député
Pour des chefs d'accusation tels que meurtre et extorsion plus de 20 affaires sous enquête
Selon vous, comment faut-il juger l'organisation de tels mariages somptueux pour 400 000 personnes par des officiels dans une région en grande difficulté sociale ?
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