Dans le cadre de la phase finale de la Coupe du monde de boxe qui a débuté à Tachkent, la représentante de l'équipe nationale féminine d'Ouzbékistan Feruza Kazakova a réussi son entrée en lice. -51 kg Notre compatriote, montée sur le ring dans la catégorie des Yuna Nishinaka, a affronté la Japonaise

Knockdown et victoire unanime

Tout au long du combat, Feruza Kazakova a largement dominé son adversaire. Notre boxeuse a réussi à envoyer la Japonaise au tapis et a finalement remporté une victoire convaincante par décision unanime des juges sur le score de 5:0 .

Détails du combat

Statistiques Informations officielles Compétition Coupe du monde de boxe Phase finale (Tachkent) Catégorie de poids -51 kg (femmes) Duel Feruza Kazakova (Ouzbékistan) — Yuna Nishinaka (Japon) Résultat final 5:0 (Feruza Kazakova qualifiée pour le tour suivant) Fait marquant L'adversaire a été envoyée au tapis durant le combat

Selon vous, Feruza Kazakova, après cette brillante victoire, pourra-t-elle remporter la médaille d'or dans la catégorie des -51 kg à la Coupe du monde de Tachkent ?

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