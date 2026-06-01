Arne Slot envoie une lettre d'adieu émouvante aux fans de Liverpool

Suite à son départ inattendu en tant qu'entraîneur de Liverpool, Arne Slot a partagé un adieu sincère avec les supporters d'Anfield. Bien que le tacticien néerlandais ait mené l'équipe vers son 20e titre de champion et assuré la qualification pour la Ligue des champions, une cinquième place cette saison a conduit à une décision ferme de la direction du club. Slot quitte le Merseyside la tête haute après deux années brillantes et complexes. C'est ce que rapporte Goal.com .

Dans une lettre ouverte aux fans, Slot a évoqué la responsabilité et l'excitation de passer sous le célèbre panneau dans le tunnel d'Anfield. « J'ai ressenti la responsabilité d'être à la hauteur des 134 ans d'histoire de ce club. Notre objectif a toujours été de gagner et d'apporter du succès au public mondialement connu d'Anfield. Le changement fait partie du football, mais je suis sûr que ce club continuera à rendre ses fans fiers », a écrit l'entraîneur.

La première saison de Slot a été légendaire. Il a remporté le titre de Premier League avec Liverpool avant la fin de la saison, offrant aux fans une joie inoubliable après 35 ans d'attente. La remise du trophée dans un Anfield comble le 25 mai 2025 et la parade avec un million de personnes dans les rues resteront le point culminant de son mandat.

Dans sa lettre, l'entraîneur a exprimé sa confiance dans la nouvelle génération de l'équipe. Il a noté que les jeunes joueurs qui ressentent la responsabilité de porter le maillot de Liverpool renforceront davantage les fondations du club. Slot a également souligné qu'il avait été impressionné non seulement par les succès sportifs, mais aussi par l'unité et la résilience dont les fans ont fait preuve lors de divers événements sociaux dans la ville.